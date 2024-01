A Coldiretti olasz agrár-érdekképviselettel tárgyalt a Magosz és a NAK

A legnagyobb olasz agrár-érdekképviselet, a Coldiretti vezetőségével tárgyalt Budapesten Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) elnöke és Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke – közölte a két magyar szervezet csütörtökön.

Közleményük szerint a találkozón Ettore Prandini, a Coldiretti elnöke arról beszélt, hogy változásra van szükség az Európai Unió agrárpolitikájában, hiszen a zöld megállapodásban megfogalmazott „irreális elvárások az európai gazdák versenyképességének drasztikus romlásához vezetnek”, az egészséges élelmiszerek helyét pedig a bizonytalan eredetű importáru veszi majd át.

Ez ellen európai szinten, összefogva kell fellépni, ezért is fontos az olasz-magyar érdekképviseleti együttműködés erősítése

– hangoztatta. Véleménye szerint a szabadkereskedelmi megállapodásokba is be kell építeni a kölcsönösség elvét, tehát ugyanazokat az elvárásokat kell megkövetelni az unión kívülről érkező termékekkel szemben is.

Jakab István az összefogás fontosságát emelte ki, megnevezve, hogy az európai érdekképviseleti szövetségnek, a Copa-Cogecának is sokkal határozottabb fellépést kell tanúsítania az uniós egyeztetések során. Az elmúlt időszak eseményei, például a német, a lengyel, a román, magyar termelők tiltakozó akciói azt mutatják, hogy az ágazat léte forog kockán – hangoztatta.

Elfogadhatatlannak nevezte, hogy az Európai Unió hatástanulmányok nélkül hoz döntéseket, amelyek az EU gazdálkodóinak ellehetetlenüléséhez vezetnek. Ezért is kulcsfontosságú, hogy az európai érdekképviseletek szorosabb együttműködést alakítsanak ki egymással, és erre már a közeljövőben sor kerülhet a Coldiretti és a Magosz között – jelezte.

Győrffy Balázs szerint megengedhetetlen, hogy az ukrán termékeket mindenféle korlátozás nélkül hozhatják be az EU-ba, ráadásul úgy, hogy azoknak egyáltalán nem kell megfelelniük az uniós előírásoknak.

Ha Ukrajna csatlakozna az Európai Unióhoz, azzal alapjaiban rendeződne át a Közös Agrárpolitika rendszere, amivel az uniós agrártámogatások jelentős része az Ukrajnában működő, de nyugati hátterű óriáscégekhez jutna – vélekedett. A találkozón a szervezetek megállapodtak arról, hogy a gazdák érdekében folytatják az egyeztetést és az együttműködést.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Soós Lajos)