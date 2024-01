EXIM: hatalmas az érdeklődés a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram iránt

Január 15-én nyitotta újra az EXIM Magyarország a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram (BGH) kérelmeinek befogadását. A 200 milliárd forintos keretösszegnek már több mint a felére nyújtottak be kérelmet a hazai vállalkozások – jelentette be keddi közleményében az EXIM Magyarország, az ország hivatalos exporthitel-ügynöksége.

A kereskedelmi bankoknál, a lízingcégeknél, vagy közvetlenül az EXIM Magyarországnál alig néhány nap alatt 88 darab új hitelkérelmet nyújtottak be mintegy 122 milliárd forint értékben.

Az így összesen már 1200 milliárd forint keretösszegűre növelt Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram nemcsak az EXIM Magyarország 30 éves fennállásának egyik legkeresettebb finanszírozási konstrukciója, hanem az ország valaha volt legsikeresebb hitelprogramjai közé is tartozik hangsúlyozta az ügynökség.

A BGH keretében kínált beruházási hitel és lízing kamata még kedvezőbb, mint a 2023. évi programban:

a 10 éves futamidejű hitel és az 5 éves futamidejű lízing kamata forintban akár 5 százalék, euróban akár 3 százalék is lehet.

A termelő és szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó beruházások mellett az EXIM a magyar vállalatok külföldi beruházásait, „kifektetéseit”, logisztikai-, szállítmányozási- és termelőeszközök finanszírozását, illetve a fenntarthatóságot és az energiahatékonysági átállást elősegítő beruházásokat is támogatja.

Az újraindított hitelprogrammal az EXIM Magyarország célja, hogy a hazai gazdaság növekedésében kulcsszerepet betöltő iparágakban tevékenykedő vállalatok mindennapi tevékenységét támogassa, valamint a fenntarthatósági és energiahatékonyági célú beruházások megvalósítását is elősegítse kedvezményes finanszírozási forrásokkal.

Az EXIM Magyarország a programmal egyszerre kíván hozzájárulni a hazai gazdasági növekedés újraindításához és magyar vállalatok fejlődéséhez annak érdekében, hogy megőrizhessék versenyképességüket az autóipari, élelmiszeripari, gyógyszergyártó, építőipari, logisztikai, illetve a turizmus-vendéglátás, a telekommunikációs szektorok és a zöld ipari átállás hazai szereplői.

Kisgergely Kornél, az EXIM Magyarország vezérigazgatója a közlemény szerint kijelentette: „A tavalyi év megmutatta, hogy az EXIM Magyarország kulcsfontosságú szerepet tölt be a vállalati hitelezés életben tartásában, illetve azt is, hogy anticiklikus programjai révén a gazdaság lassulásakor is segíteni tudja a magyar vállalatokat üzleti terveik megvalósításában. Azt látjuk, hogy erre még mindig nagy szükség van, és a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram kiváló eszköz erre.”

Az EXIM csaknem 3000 magyar vállalkozás finanszírozásában nyújt segítséget, amelyek közel 90 százaléka a kis- és középvállalkozások közül kerül ki – fűzte hozzá.

