Szigorodnak a munkásszállás-építés támogatásának feltételei

Húszmilliárd forinttal indul a munkásszállások építését támogató új program, ez 3500 ember számára biztosít majd lakhatást. A szálláshelyek legalább 50 százalékát magyar munkavállalók számára kell biztosítani – mondta Czomba Sándor, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1 csütörtök reggeli műsorában.

Az államtitkár úgy fogalmazott: jól ismert a magyar munkaerő csekély mobilitási hajlandósága, de a munkaerőpiacra most minden munkáskéz kell. Hangsúlyozta: a beruházások döntő többsége oda irányul, ahol a munkaerő rendelkezésre áll.

Ugyanakkor látni kell, hogy mára dolgozóknak 50-60 kilométeres távolság is problémát okoz a munkavállalásban, ezért szükség van lakhatási lehetőségre – fűzte hozzá.

Kiemelte,

jelenleg is léteznek erre vonatkozó támogatások, utazási és lakhatási támogatás is, mindkettő 6 hónapig járhat. Lakhatási támogatásra pályázni kell, a mindenkori minimálbér 70 százalékát fizeti ki az állam.

Czomba Sándor emlékeztetett arra, a munkásszállók építését támogatási programok 2017 óta futnak, – 24 milliárd forint ráfordítással, 4000 ember elszállásolását oldották meg – most csak szigorodnak a feltételek.

Közölte: jelenleg 20 milliárd forinttal indul a program, ez 3500 fő számára biztosít majd lakhatást. A szállás legalább 50 százalékán magyar munkavállalókat kell elhelyezni, ha ez valamiért nem megoldható, azt dokumentáltan igazolni kell. Nem akarják sarokba szorítani a vállalkozókat, hiszen tíz év fenntartási kötelezettségük lesz – jelezte.

Ismertette:

a program energetikailag korszerű, fenntartható beruházásokat fog támogatni.

Nem tömegszállásokra van szüksége, hanem korszerű, kétágyas szobákra – utalt a piaci tapasztalatokra. További feltétel lesz, hogy a szállás méretétől függően – 80-200 fő – minden 80 fő után 4 regisztrált álláskeresőt fel kell venniük az üzemeltetőknek.

Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet: a tapasztalatokat leszűrve annyi könnyítés is lesz a szabályozásban, hogy – a korábbival ellentétben – idénymunkán foglalkoztatottakat is el lehet szállásolni, és 50 kilométernél közelebbről érkezőket is, ahogy fogalmazott, „az élet felülírta ezeket a korlátozásokat”, tanultak a tapasztalatokból.

