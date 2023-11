Plusz forrásban részesülnek az erdészeti és természetvédő civil szervezetek

Kiemelt jelentőségű az erdészeti és természetvédő civil szervezetek támogatása, hiszen munkájukkal több területen kiegészítik és kibővítik az állami erdő- és természetvédelem tevékenységét, amire most plusz forrást is biztosítanak – közölte az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint az agrárminiszter.

Nagy István arra emlékeztetett, hogy ezen szervezetek aktív közreműködése nélkülözhetetlen a biológiai sokféleség fenntartásában és az ország fával borított területének folyamatos megtartásában és növelésében. A teremtett világ megóvása mindannyiunk közös érdeke. A természetvédelem azonban sajátos terület, hiszen az állami erőfeszítés, a jogszabályalkotás, illetve a nemzeti parkok és erdészeti társaságok több mint 6000 kollégájának a terepmunkája rendkívül fontos, de a helyben élők, az önkormányzatok és a civil szervezetek támogatása nélkül nem érne célt – tette hozzá. A tárcavezető a közleményben kifejtette, Magyarország rendkívül egyedülálló helyzetben van, hiszen teljes területének csaknem egyharmada természetközeli állapotban maradt fent. Ezek a területek azonban az emberi tevékenységnek köszönhetően feldarabolódtak, a jó természetvédelmi állapot megőrzése pedig a nemzeti parkok és erdészetek folyamatos beavatkozását és munkáját igényli. Nagy István hangsúlyozta, természeti kincseink megőrzése és a fával borított területek gyarapítása érdekében a tárca számos szakmai feladatban együttműködik a Magyar Természetvédők Szövetségével (MTVSZ), a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel (MME), a WWF Magyarországgal, valamint az Országos Erdészeti Egyesülettel (OEE). Ez a stratégiai partnerség most magasabb szintre lép azzal, hogy ezek a szervezetek a gyakorlati szakmai munkában lesznek az Agrárminisztérium partnerei, amelyhez a szükséges plusz forrást is biztosítják. A közleményben a miniszter kitért arra is, hogy a MTVSZ széleskörű tájékoztató tevékenységet végez a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia végrehajtásával kapcsolatban, segíti a természetvédelmi szempontok ágazati politikákba való integrációját, különös tekintettel az uniós fejlesztési forrásokból megvalósuló programokra. A WWF úttörő szerepet játszik a legmagasabb biodiverzitású hazai erdőállományok nyilvántartásában, a feltáró munka tudományos módszertani hátterének megalapozásában és a nemzeti természeti erdőkincseink széleskörű bemutatásában. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel folytatott együttműködésükben a minisztérium és a szervezet rendszeresen megosztja egymással a védett fajok előfordulására és veszélyeztető tényezőire vonatkozó adatokat. Ennek is köszönhető, hogy Magyarország európai uniós jelentési kötelezettségét a madárvédelmi irányelv végrehajtásáról magas színvonalon tudja teljesíteni az állami természetvédelem – ismertette a tárcavezető. A miniszter közölte, az OEE Magyarország egyik legrégebbi és az erdész társadalom legnagyobb szakmai, zöld civil szervezete. Az egyesület a támogatást a környezeti nevelési, ismeretterjesztési, szemléletformálási, valamint erdőkkel összefüggő nyilvántartási feladatokra fordítja. A szervezet mindezek mellett különös figyelmet szentel a fenntartható és természetközeli erdőgazdálkodásra is – emelte ki Nagy István az AM közleményében. A kiemelt kép illusztráció. Takarmányt szór ki az egyik etetőhelyen a téli vadetetése során a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. munkatársa (Fotó: MTI/Sóki Tamás)