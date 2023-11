A vidék erősödése egész Magyarországot teszi gazdagabbá az államtitkár szerint

Ahhoz, hogy élhető vidéket teremtsenek és átadhassák azt a jövő generációinak, együtt kell működni. A közös értékrend és a keresztény hit az a kötelék, amely egy közösséggé kovácsol, amelyre bátran lehet építeni – mondta a Keresztény Civil Szervezetek Országos Fóruma által rendezett Élhető vidék című rendezvényen az Agrárminisztérium (AM) parlamenti államtitkára a szaktárca tájékoztatása szerint.

Farkas Sándor a Parlament Felsőházi termében rendezett eseményen úgy fogalmazott: jól ismerik a hagyományok őrzésében rejlő erőt. Különösképpen nagy szükség van most a hagyományos értékekre, amikor Európa, de lassan az egész világ identitásválsággal küzd. A tradíciók őrzése és átadása alapvető fontosságú a vidéki életformában és a gazdálkodásban is.

A termőföld megművelése nemcsak a testet táplálja évezredek óta, hanem a lelket is gazdagítja: általa közvetlen kapcsolatba lehet kerülni a teremtett világgal, a természet csodáival, meg lehet tanulni tisztelni erejét, óvni szépségét és gazdagságát.

Ezek a hagyományok nemcsak a múlt részei, de azok a kövek is, amelyekre a jövőt építeni lehet.

„Az év vége felé közeledve azért gyűltünk ma össze, hogy a vidéket középpontba állítsuk és beszéljünk a vidéki életformáról, annak értékteremtő továbbadásáról, tradicióink fontosságáról és a mezőgazdaság napjainkban betöltött kulcsszerepéről” – mondta az államtitkár.

Megfogalmazása szerint amellett, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar biztonságos és jó minőségű élelmiszerrel látja el a magyar családokat, a nemzetközi piacokon is eredményesek és versenyképesek ezek az ágazatok. Békeidőben is stratégiai a szerepük, most pedig hatványozott a felelősségük.

Kapcsolódó tartalom

„Ezért is valljuk azt, hogy kötelességünk megbecsülni a magyar gazdákat, az agráriumban dolgozókat, és főleg azokat a fiatalokat, akik vidéken és agrárágazatokban képzelik el a jövőjüket” – hangsúlyozta Farkas Sándor.

Huszonkét Csongrád-Csanád vármegyei település képviselőjeként fontosnak tartotta megjegyezni:

a Magyar Falu Program az elmúlt 100 év legeredményesebb programja,

a települések – jó értelemben – kifordultak a sarkukból, nem győzik az óvodákat, bölcsődéket bővíteni. Vagyis fejlődik, él a vidék – tette hozzá a közlemény szerint.

Előadásában felidézte az agrárium elmúlt 12 évét. Azt mondta, az ágazat növekedése annak ellenére töretlen, hogy az elmúlt három évben példa nélküli nehézségek sújtották a mezőgazdaságot. Ezek tükrében kiemelkedő eredmény, hogy a magyar agrárium ezen időszakban is biztosította a lakosság ellátását jó minőségű, biztonságos élelmiszerrel, miközben emelkedett a kibocsátás és az agrárexport.

A jövőkép az, hogy a gazdálkodás és az élelmiszeripari termelés legyen hosszú távon is jövedelmező, és társadalmilag elismert foglalkozás. Lehessen vonzó vidéki környezetben, ugyanakkor modern technológiával, minőségi élelmiszerek előállításában tevékenykedni és vidéken is minőségi életet élni – közölte az Agrárminisztérium.

Kapcsolódó tartalom

A hazai agrárium és vidékfejlesztés nem csak a vidéken élők ügye. A kormány agrárpolitikájának hatására történelmi fejlődésen megy keresztül a magyar vidék.

A célok elérése érdekében a magyar kormány 80 százalékos nemzeti kiegészítő finanszírozást biztosít az uniós fejlesztési források mellé. Ennek köszönhetően a 2027-ig tartó időszakban a KAP II. pillére keretében mintegy 4300 milliárd forintot fordítható a magyar mezőgazdaság, élelmiszeripar és a vidéki települések fejlesztésére – olvasható a közleményben.

Farkas Sándor az elmúlt évek legfontosabb szakpolitikai programjának nevezte, hogy 2021-ben,

a Vidékfejlesztési Program keretei között elindult Magyarország legnagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztési programja,

amelynek eredményeként csak az idei esztendőben 340 milliárd forintot fordíthattak a gazdálkodók beruházásokra.

Megemlítette a 2024-ben induló agrár- és vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozó pályázati menetrendet, amelynek kifejezett célja, hogy elősegítse az optimális tervezhetőséget és a kiszámíthatóságot.

A közlemény szerint befejezésül az államtitkár arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy ha tehetik, a közeledő ünnep alkalmából is a magyar termelők, magyar kézművesek termékeit vásárolják. Mint fogalmazott, a helyi termékek fogyasztásával a magyar családok, a magyar termelők megélhetését segítik, és ezzel is a hazai gazdaságot erősítik – áll a közleményben.

Kiemelt kép: Farkas Sándor az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Soós Lajos)