Az államtitkár szerint óriási vállalás ilyen gazdasági körülmények között a 15 és 10 százalékos béremelés

A minimálbér 15 és a garantált bérminimum 10 százalékos emelése ilyen gazdasági körülmények között, az inflációból való kilábalás közepette, egy óriási vállalás – mondta Czomba Sándor, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára kedden reggel az M1-en.

Ez különösen igaz a munkáltatók esetében. A munkaadói oldal hangsúlyozta, annak, hogy ilyen magas emelést fogadtak el, nem csak gazdasági, hanem szociális jellege is van – tette hozzá az államtitkár. Egyúttal jelezte, a béremeléseket tekintve az államnak is van feladata, hiszen az állami vállalatokon és az ellátásokon keresztül ennek költségvetési hatása van.

Úgy vélte, hogy a tárgyaló partnerek közül mindenki belátta, a gazdaság számára fontos, hogy minél gyorsabban és egyértelműbben üzenjenek. Hiszen ahhoz, hogy jövőre a gazdaság magához térve érdemben tudjon növekedni, ahhoz a fogyasztásnak is növekedni kell, az pedig nem fog másként menni csak ha a reálkeresetek emelkednek – fogalmazott az államtitkár.

Egyúttal rámutatott, „az átlag keresetek a reálkeresetek szempontjából is növekedni fognak jövőre, hiszen nagyjából négy százalékos GDP növekedéssel és hat százalékos inflációval számolnak”.

Czomba Sándor közölte, annak is üzenet értéke van, hogy a minimálbér nem 2024. január 1-jétől, hanem már idén december 1-től emelkedik. Ez gesztus értékű a munkavállalói és a munkaadói oldalról is, hogy valamiféle kompenzáció az idei évi nehézségek miatt már decemberben a fizetésekben is megjelenjen – jelentette ki az államtitkár.

A tárgyalásokat tekintve most és korábban is azt mondták, hogyha a munkavállalói és a munkáltatói oldal meg tud egymással egyezni, akkor „mi azt az egyezséget, magunkra nézve kötelezőnek vesszük” – erősítette meg az államtitkár az M1-en és a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában is.

Czomba Sándor a rádióban és a televíziós interjúban is kitért a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó törvény tervezetére, amelynek kedden kezdődik az általános vitája az Országgyűlésben.

Ezzel összefüggésben a rádiós műsorvezető megjegyezte, hogy az ellenzék következetesen félmillió migráns munkásról beszél, amelyek veszélyeztetik a magyar munkavállalók lehetőségeit itthon.

Erre reagálva Czomba Sándor kijelentette, az ellenzék egyértelműen politikai fogást keres, próbál ebből ügyet csinálni, felfújni.

A kormány üzenete azonban egyértelmű és világos: „Magyarország a magyaroké”.

Aki harmadik országból érkezik, azért jön, hogy átmenetileg a gazdasági növekedéshez szükséges munkás kezet biztosítsa, de egyértelműen szabályozni fogják például, hogy mikor, honnan és milyen feltételekkel érkezhet és meddig tartózkodhat az országban.

Ezért „senkinek nem kell félnie Magyarországon a harmadik országbeli munkavállalótól, mert addig, ameddig magyart találunk és elvállalja a munkát, addig az övé lesz a munka” – hangsúlyozta Czomba Sándor a Kossuth Rádió műsorában.

Kiemelt kép: Czomba Sándor, a GFM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Soós Lajos)