A gazdálkodási napló egyszeri elektronikus feltöltésére 2024-ben is lesz lehetőség

Az Agrárminisztérium (AM) tájékoztatja az érintett gazdálkodókat, hogy az elektronikus gazdálkodási napló elektronikus úton történő vezetésével és feltöltésével kapcsolatban 2024-ben is az idei szabályok lesznek az irányadóak, azaz jövőre is elegendő lesz egyszer feltölteni azt – közölte az AM kedden az MTI-vel.

A gazdálkodók adminisztratív kötelezettségeinek egyszerűsítése érdekében 2023. év elején elindult az elektronikus gazdálkodási napló (eGN), ami egy olyan új közigazgatási szolgáltatás, amelybe a Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal (Nébih) a jelenleg különálló e-permetezési napló, gazdálkodási napló és nitrát adatlap rendszerekben található adatokat integrálja. Idén a gazdálkodási naplót elektronikusan és papír alapon is vezethetik a gazdálkodók a támogatások igénylésének feltételeként, és amennyiben a gazdálkodó úgy dönt, hogy erre az évre vonatkozóan azt papír alapon vezeti, akkor az ott rögzített adatokat legkésőbb január 31-ig fel kell töltenie a Nébih eGN-felületére. Az idei tapasztalatokat is értékelve, segítve a gazdálkodók alapos felkészülését a naprakész vezetésre történő átállásra, az eGN-t a permetezési napló kivételével 2024-ben is elég egyszer feltölteni. Ez azt jelenti, hogy 2025. január 1-jétől kell naprakészen feltölteni az adatokat az elektronikus gazdálkodási naplóba, és a papír alapon vezetett 2024-es gazdálkodási naplókat legkésőbb 2025. január 31-ig fel kell töltenie a Nébih elektronikus gazdálkodási napló felületére. A gazdálkodási naplót attól függően kell kitölteni, hogy milyen támogatásokat vesz igénybe a termelő. Az adatrögzítés gördülékenysége érdekében a teendőket minden támogatásnál külön részletezi az útmutató, amely a Nébih portálon található meg, a https://portal.nebih.gov.hu/egn oldalon. Itt videós segédlet és a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok is megtalálhatóak annak érdekében, hogy segítsék a tájékozódást. Az idén indult új szolgáltatás fejlesztésén folyamatosan dolgoznak a szakemberek – olvasható a közleményben. A kiemelt kép illusztráció.