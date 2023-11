Ártalmas az egészségre a génmódosított ukrán gabona a Magosz szerint, ezért is veszélyes, ha Magyarországra kerül

Ártalmasak az egészségre a génmódosított növények, ezért tiltják a világ számos országában, így Magyarországon is – erről beszélt a Kossuth Rádióban a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke. Jakab István arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajnában viszont továbbra is termesztik a génmódosított növényeket, ezért is veszélyes, ha az ukrán gabona Magyarországra kerül. A hamarosan kezdődő nemzeti konzultációban erről és Ukrajna lehetséges uniós csatlakozásáról is lehet majd véleményt mondani.