Gulyás Gergely: Sikerül elérni az egy számjegyű inflációt

Gulyás Gergely: Jövőre jelentősen nőhet a minimálbér és a garantált bérminimum

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, jövőre jelentősen nőhet a minimálbér és a bérminimum is. A magyar kormánynak sikerült letörnie az inflációt, mely már október folyamán egyszámjegyűre csökkent. A miniszter arról is beszélt, hogy nem időszerű Ukrajna uniós csatlakozása. Továbbá a Kormányinfón szó volt a kiberbűnözés visszaszorításáról is, mely érdekében a kormány komoly erőket mozgatott meg.