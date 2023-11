Duna House: Meghatározó maradhat a zöld hitel részesedése a hitelpiacon

Az energiahatékonyság felértékelődésének köszönhetően meghatározó maradhat a zöld hitelek részesedése a lakossági hitelpiacon – közölte az MTI-vel hétfőn a Duna House.

Az ingatlanközvetítő szerint az ingatlanok energiahatékonyságának javítása régóta népszerű hitelcél a hiteligénylők körében, a keresletet pedig a bankok is érzékelik, így egyre többen kínálnak zöld hiteleket jóváírásokkal és más kedvezményekkel.

Az ügyfeleknek kedvez az alacsonyabb kamat és a csökkentett törlesztőrészlet, akárcsak az energetikai tanúsítvány költségének akár teljes mértékű visszatérítése

– tették hozzá.

Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az energetikai tanúsítványokra vonatkozó szabályok múlt szerdai módosítása szigorította a követelményeket, a felújítási és korszerűsítési hitelcélokat már ehhez kell igazítani.

A változtatás értelmében az eddigi BB helyett a magasabb A+ besorolás lett a követelmény, az energetikai tanúsítványok pedig már nem 10, hanem csak 5 évig érvényesek.

A szabályrendszer ugyanakkor segíti a korszerűsítéseket, javaslatokkal támogatja az ingatlanok felújítását és állagjavítását, és továbbra is lehet igényelni zöld hitelt energetikai besorolástól függetlenül, ha legalább 30 százalékkal csökken az épület primer energiafelhasználása.

Energetikai korszerűsítésben azért is érdemes gondolkodni a közlemény szerint, mert az elmúlt 7 év energetikai tanúsítványainak adatai alapján a BB besorolást is csak az ingatlanok 5 százaléka érte el. A hatékonyság javítása az ingatlantulajdonosoknak is érdeke, hiszen napelemek vagy napkollektorok telepítésével, nyílászárók, fűtési és világítási rendszerek cseréjével jelentősen csökkenthetők a rezsiköltségek – írta a Duna House.

