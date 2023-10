Pap szónokol vállalkozásfejlesztésről üzletembereknek

Hamarosan elstartol a Magyar Vállalkozói Akadémia, ahol október 13-án tartják az első előadás-sorozatot. A program már most teltházas, az előadók között pedig egy lelkész is felszólal a sikeres vállalkozásfejlesztés titkáról.

Az előadás-sorozat első része már most teltházas, ami nem is csoda, hisz a szervezők nem fukarkodtak az előadókkal: beszélni fog többek között Bojár Gábor, a Graphisoft alapítója, Heller Gábor, a Bónusz Brigád társalapítója, Vízy András kommunikációs szakember, korábbi műsorvezető, Huszár Viktor, a Teqball egyik alapítója, Tóth Máté, ismertebb nevén Tibi atya és Tóth Mihály, a Magyar Ökumenikus Egyház vezető lelkésze is.

Tóth Mihály mindamellett, hogy az Ökumenikus Egyház lelkésze, civilben marketing tanácsadó, aki rendszeresen tart motivációs előadásokat cégeknek vállalkozásfejlesztés témában. Gyakran találkozik elkerekedett szemekkel, amikor reverendájában belép egy-egy előadóterembe, ám ehhez már hozzászokott.

„Ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy nem kell megijedni, nem gyűjteni jöttem. De a viccet félretéve, a hit és az igazi siker – legyen szó akár a vállalkozói sikerekről – nagyon is közel áll egymáshoz. Az előadásom leginkább a vállalkozásfejlesztés témáját célozza meg, ezt az Ökumenikus Egyház példáján keresztül mutatom meg, miközben a valódi sikerről is szót ejtek. Kifejezetten erre az előadásra készültem a vertikális siker elméletemmel, hisz nagyon sokan esnek abba a hibába, hogy pusztán az anyagi javakra gondolnak a siker hallatán. Ez valahol érthető is, hisz ha az átlagéletkort vesszük, 76 év, azaz mindössze 4000 hétig élünk és amikor ebbe belegondolunk, valóban nagyon kevésnek tűnik arra, hogy elegendő minőségi időt töltsünk a gyerekeinkkel, gondoskodjunk a szüleinkről, szeretteinkről, iskolába járjunk, képezzük és még fejlesszük is magunkat, mindemellett pedig pénzt is keressünk. Sokan ilyenkor kétségbeesetten elkezdik hajszolni az anyagi sikereket egy horizontális síkon, ami azonban kiégéshez, lelki válsághoz és az egészség megromlásához is vezet” – mesélte Tóth Mihály.

Hit és vertikális siker

A lelkész éppen ezért arra fókuszál az előadásaiban, hogy a siker vertikális síkon a leghatékonyabb, azaz amikor elindulunk a 3 dimenzió irányába.

„Amikor elkezdünk figyelni magunkra, arra, hogy mi a célja az életünknek, mi a spirituális lényünk célja, akkor az egész gondolkodásunk fel tud emelkedni egy másik dimenzióba. Ha az egyén nem csak a külső eredményekre és a szellemi fejlődésre törekszik, hanem a belső világának mélységére és gazdagságára is, az automatikusan hozzájárul a szakmai sikereihez is” – tette hozzá a vezető lelkész, aki arra is kitér előadása közben, hogy hogyan lehet egy piaci rést felismerő ötletből versenyképes vállalkozást indítani, milyen tényezőket kell vizsgálni a sikeres induláshoz, hogyan építsük fel piacunkat, és miként gondolkodjunk mindig három lépéssel előrébb a többieknél.

Az előadás célja, hogy betekintést nyújtson a vállalkozásindítás és -fejlesztés fontos elemeibe, felvértezze a hallgatókat a piaci rések felismerésével és azok kiaknázásával.

„Az Ökumenikus Egyház létrejöttekor ugyanazok a módszerek működtek hatékonyan, mint egy vállalkozás indításakor: növekvő kereslet mellett, olyan termék kellett, amelyet az emberek szívesen fogyasztanak, és többé válnak általa. Ezt követte a promóciós munka, a disztribúciós csatornák építése és a folyamatos fejlesztés. Ma az emberek többsége rendelkezik személyes hittel, amit segítünk megélni a mindennapokban, ezért hoztuk létre az egyházat, amely szertartások, könyvek, közösségi események által tudnak pozitívan hatni. És persze mindezt minden csatornán kommunikálni is kell, hogy eljusson egy jobb, élhetőbb, szeretettel teli világ üzenete a célcsoporthoz. Ezt hívják evangelizációnak. Ennek sikeres példáját mutatom be a startup vállalkozóknak” – fejtette ki Tóth Mihály.

