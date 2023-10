Betakarították a napraforgó nagy részét

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara legfrissebb jelentése alapján az idén 676 ezer hektáron termelt napraforgó betakarításának készültsége 92 százalékra emelkedett, és több vármegyében már be is fejezték. A termésátlag országosan három tonna hektáronként, de nagy a szórás a megyék között és a parcellák szintjén is – közölte az Agrárminisztérium (AM) csütörtökön.

A termelők a napraforgó betakarításakor a Dél-Dunántúlon hektáronként 3,3 tonna, az Észak-Alföldön 3 tonna, míg az Alföld déli részén 2,7 tonna átlagos hozamot értek el. Ennek alapján a végső termésmennyiség 2 millió tonnára várható. A 746 ezer hektáros kukoricaterület betakarítása már folyamatos, készültsége 22 százalékra emelkedett. A vármegyei termésátlagok hektáronként 5 és 9 tonna közöttiek. Míg a Nyugat-Dunántúlon hektáronként 8,7 tonnás termésátlaggal indult el a munka, a Dél-Alföldön mindösszesen 5,8 tonna ez az érték. Ez alapján a teljes hazai kukoricamennyiség nagyságrendileg 5,3 millió tonnára várható az idén. A szója betakarítása már meghaladta az 58 ezer hektáros terület egyharmadát, a termésátlag eddig 3 tonna hektáronként. Kapcsolódó tartalom Többletforrást biztosít az Agrárminisztérium a hungarikum pályázatra Országszerte és határon túl megmozgatta az idősebbeket és a fiatalabbakat is, hogy felkutassák a szűkebb környezetükben fellelhető unikális értékeket. Megkezdődött a cukorrépa kampánya is, a betakarítás készültsége 10 százalékos, hektáronként 55 tonna körüli termésátlaggal országosan. A tárolókapacitások az őszi betakarítással országos szinten teljesen megtelnek, így indokolt az ukrán importtilalom hazai fenntartása. A szeptember közepén végzett gazdálkodói tárolókapacitás-felmérés során egyébként az önkéntes válaszadó mezőgazdasági termelők 11 százaléka jelezte, hogy lehet tárolási problémája, 13 százalékuk pedig befogadná más gazdálkodó terményét. A főbb gabona- és olajosnövény terménycsoportok exportjánál a júniusig rendelkezésre álló adatokból az látszik, hogy május–július hónapokban havonta 460-480 ezer tonna hagyta el az országot, elsősorban búza és árpa, kisebb mértékben napraforgó és repce – olvasható az AM közleményében.