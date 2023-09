Mutatjuk, mikor indul az agrártámogatások előlegfizetése

Az agrártámogatások uniós feltételeinek változása és a piaci nehézségek közepette felértékelődik minden pénzügyi segítség, így az előlegfizetés feltételeinek megteremtése után október 16-án idén is megkezdődik a közvetlen támogatások, valamint egyes vidékfejlesztési intézkedések előlegeinek kifizetése – jelentette be az Agrárminisztérium (AM) szerdai közleménye szerint Nagy István agrárminiszter.

A tárcavezető kifejtette, a Közös Agrárpolitika uniós reformja számos változást hozott idén, az új előírásoknak történő megfelelés a gazdálkodók részéről alkalmazkodást és adminisztrációs feladatokat jelentett. Az érintettek idén tavasszal nyújthatták be első alkalommal az új rendszerben, az új szabályok alapján meghirdetett támogatási jogcímekre vonatkozó igényeiket. A számos változásra való tekintettel elismerés és köszönet illeti a gazdákat, az őket segítő kamarai falugazdászokat, a szaktanácsadókat és a folyamatban közreműködőket – hangsúlyozta Nagy István az AM közleményében. Az agrárkormányzat tisztában van az előlegfizetés magyar agrárium finanszírozási gyakorlatában kialakult jelentőségével, hiszen hosszú évek óta segíti az őszi munkák elvégzését. Kapcsolódó tartalom Közös felelősség a föld- és vízkészlet megóvása az agrárminiszter szerint A felszíni vizek megfelelő tárazásával, átvezetésével, elosztásával, valamint mezőgazdasági öntözési célú felhasználásával csökkenteni lehet a klímaváltozás káros hatásait. Az idén különösen fontos minden olyan eszköz, amely a piaci problémák, magas költségszintek miatti likviditási problémák enyhítéséhez hozzájárulhat. Az előleg- és részfizetésekhez szükséges pénzügyi források rendelkezésre állnak – közölte a miniszter. Nagy István tájékoztatása szerint az előlegfizetésben az alaptámogatás mellett a kis- és közepes gazdaságok célzott támogatását biztosító új támogatási formán, az újraelosztó támogatáson is megindulnak az utalások. Az érintettek a következő jogcímeken számíthatnak előlegfizetésre: alaptámogatás, újraelosztó támogatás, termeléshez kötött támogatások (tejhasznú tehén, hízott bika, anyajuh, intenzív gyümölcs, extenzív gyümölcs), valamint az agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai gazdálkodást érintő vidékfejlesztési támogatások – olvasható az AM közleményében.