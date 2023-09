Közös felelősség a föld- és vízkészlet megóvása az agrárminiszter szerint

A föld- és vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodás elengedhetetlen a globális élelmezésbiztonság eléréséhez – jelentette ki Nagy István agrárminiszter az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete Európai Mezőgazdasági Bizottságának ülésén szerdán az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint.

A tárcavezető köszöntőbeszédében hangsúlyozta, a víz nem áll korlátlanul rendelkezésre, a Föld számos országának lakossága, természetes élővilága már most vízhiánnyal küzd, ezért is érdek és közös felelősség a vízkészletek védelme és fenntartható használata.

Magyarország szerencsés adottságainak köszönhetően jó minőségű vízkészletekben gazdag, ennek dacára a tavalyi nyarat a magyar mezőgazdaság is megszenvedte az aszály miatt, ezért a vízgazdálkodás jelenlegi legfontosabb feladata megtartani a vizeket a tájban, a folyók holtágaiban.

A felszíni vizek megfelelő tárazásával, átvezetésével, elosztásával, valamint mezőgazdasági öntözési célú felhasználásával csökkenteni lehet a klímaváltozás káros hatásait,

ezért Magyarország a felszíni vízből való öntözést részesíti előnyben – mondta el Nagy István a közlemény szerint

A miniszter beszédében kiemelte, a megfelelő mennyiségű, egészséges és jó minőségű élelmiszertermelés alapja a termőföld. Az egészséges talaj azonban nemcsak az élelmezésbiztonságot, hanem a környezet- és klímavédelmet is szolgálja, hiszen szénmegkötő és tisztítóképessége is kiemelkedő, ami kihat az élet minőségére is.

Magyarországon a termőföld, a talaj rendkívül fontos környezeti erőforrás és egyben gazdasági tényező, ezért a hazai agrárpolitika kiemelten kezeli a talajjavítás és a fenntartható talajművelés kérdését. Nagy István aláhúzta továbbá a kutatás-fejlesztés, az innováció, az oktatás és a globális együttműködés szerepének jelentőségét a fenntartható gazdálkodás elérésében – írják a közleményben.

Ismertetik, hogy Magyarország 2023. szeptember 27-28. között ad otthont az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete Európai Mezőgazdasági Bizottsága ülésének csaknem 40 európai és közép-ázsiai ország részvételével, amelynek idei témája a föld- és vízkészletek fenntartható felhasználása Európában és Közép-Ázsiában.

A kétnapos eseményen a résztvevők tematikus ülések során mélyrehatóan vizsgálják a régiót érintő kihívásokat,

a föld- és vízkészletek fenntartható felhasználásának megoldásain túl a föld és a víz kapcsolatának átfogó szempontjait is figyelembe veszik, különös tekintettel az éghajlatváltozásra, a biológiai sokféleségre, a nemek közötti egyenlőségre és az élelmezésbiztonságra.

Szeptember 28-án az Agrárminisztérium szervezésében jó gyakorlatokat bemutató, modern agrártechnológiát alkalmazó gazdaságokat látogathatnak meg a résztvevők a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Keve Zrt. közreműködésével – tájékoztatott az Agrárminisztérium.