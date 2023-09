Megállapodást írt alá a GFM a Dunaferr termelésének zöldítéséről

A Dunaferr termelésének szén-dioxid-mentesítéséről írt alá partneri megállapodást Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Dunaferr indiai tulajdonosa, a Liberty Steel Group acélgyártó és a zöldtechnológiát biztosító kínai CISDI Engineering Co. vezetőivel szerdán Budapesten.

A megállapodást az indai cég nevében az elnök, Sanjeev Gupta és a kínai CISDI Engineering Co. első embere Hsziao Hszüeven (Xiao Xuewen) írta alá.

A miniszter emlékeztetett: novemberben a Dunaferr közel került az összeomláshoz, decemberben még a szénellátás sem volt biztosított a gyárban. A korábbi felelőtlen vezetés hanyagsága miatt több ezer munkahely került veszélybe – hangsúlyozta.

„Az elmúlt tíz hónapban nagy utat tettünk meg” – fogalmazott a miniszter

hozzátéve, hogy a megállapodás az iparág jövőjét jelentő zöld acélgyártást alapozza meg, és ezzel több ezer munkavállaló helyzete válik hosszú távon kiszámíthatóbbá.

A Dunaferr szerepe nemzetgazdaságilag is kiemelt, hiszen a hazai acélgyártás hozzájárul a gazdasági szuverenitás növeléséhez is – jelezte. Elismerte, hogy az átállás a zöld acéltermelésre kihívást jelent, de hozzátette, hogy egyben óriási lehetőségeket is rejt versenyképességi szempontból.

Az együttműködésben a két cég szén-dioxid-mentesítési tervet dolgoz ki és hajt végre, ennek köszönhetően a Dunaferr a szénalapú acélgyártásról az elektromos ívkemencés technológiára tér át, akár 80 százalékkal csökkentve közvetlen szén-dioxid-kibocsátását.

A sajtótájékoztatón Sanjeev Gupta elmondta, hogy a Liberty Steel globális tevékenységében gyors ütemben áll át az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású technológiákra, és célja, hogy az évtized végére karbonsemlegessé váljon, két évtizeddel korábban versenytársainál.

Az átalakulás befejeztével a Dunaferr Európa egyik legmodernebb acélgyártójává válhat – mondta.

A régió országai – Csehország, Románia, Lengyelország és Magyarország – nemcsak Európában, hanem globálisan is meghatározó szereplői lehetnek a világ zöld acéltermelésének – mondta, és reményét fejezte ki, hogy a Dunaferr átvételének uniós jóváhagyása hamarosan megtörténik.

A zöld acéltermelés technológiai hátterét a kínai állami tulajdonú CISDI Engineering Co. biztosítja.

A társaság több mint öt évtizedes mérnöki tanácsadási és tervezési tapasztalattal rendelkezik, elsősorban fémipari projektben vesz részt.

A cég elnöke, Hsziao Hszüeven közölte: minden technikai támogatást megadnak a Liberty Steel Group számára a zöld acélgyártás megvalósításában és az európai szén-dioxid-semlegesség elérésében.

A tranzakció pénzügyi részleteit a felek nem közölték, de Fábián Gergely a GFM iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára az MTI érdeklődésére elmondta, hogy annak értéke több százmillió euró. Az Európai Unió fúzió kontrollja a Dunaferr átvételéről október elején zárulhat – tette hozzá.

A Liberty Steel Group nyáron a felszámolási eljárás keretében adott be érvényes és nyertes pályázatot a magyar cégre, de még nem gyakorol tulajdonosi jogokat a magyar vállalat felett, mivel ehhez még az Európai Unió jóváhagyására van szükség.

A Liberty Steel Group a GFG Alliance része, amely összefogja az indiai üzletember Sanjeev Gupta és családja tulajdonában lévő globális vállalkozásokat és befektetéseket. A GFG Alliance 30 országban 35 000 embert foglalkoztat, éves bevétele meghaladja a 20 milliárd dollárt.