GVH elnök: A béke vezethet leginkább az alacsony inflációhoz

Magyarországon a gyorsított ágazati vizsgálatok, vagy az online árfigyelő a kormányzati intézkedésekkel együtt igazi fegyverré fejlődtek az infláció elleni harcban – nyilatkozta a Politico brüsszeli online médiumnak Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, aki rámutatott arra is, hogy a fegyvernyugvás vezethet leginkább az alacsony inflációhoz.

A GVH honlapján is ismertetett interjúban az elnök kiemelte: az infláció elleni küzdelemben a nemzeti versenyhatóságoknak is jelentős szerepük van, így az árrögzítő kartellek elleni fellépés is közvetetten hozzájárul az infláció csökkenéséhez.

Kapcsolódó tartalom

A monetáris és fiskális politikával szemben a versenypolitikai intézkedések hosszabb távon fejtik ki hatásukat, de a megfelelő versenykörnyezet és hatékonyan fellépés nagyban hozzájárulhat az árak alacsonyan tartásához azáltal, hogy fokozzák a tisztességes piaci versenyt – fejtette ki.

Az interjúban kitért a GVH által alkalmazott eszközökre, az élelmiszerpiacokon lefolytatott gyorsított ágazati vizsgálatokra, illetve a július elsejétől működtetett online árfigyelő rendszerre.

Mint mondta: az árfigyelő rendszer – a kormányzati intézkedések mellett – a fogyasztói tudatosság erősítésén keresztül segíti a vásárlókat és megakadályozza, hogy a kiskereskedelmi láncok indokoltatlanul és önkényesen emeljenek árakat.

A rendszer hatékonyságát mutatja, hogy az indulása óta az oldal által monitorozott termékek árai átlagban mintegy 7 százalékkal csökkentek, ami fokozta az árversenyt.

Kapcsolódó tartalom

Rigó Csaba Balázs felidézte, hogy az orosz-ukrán háború kitörését megelőzően is emelkedésnek indultak a fogyasztói árak – amit jelentős mértékben az energiaárak 2021-ben megindult emelkedése váltott ki -, ezt a folyamatot jelentős mértékben gerjesztette a háború.

A GVH elnöke szerint a fegyverszünet, vagy béke Európa-szerte jelentős mértékben csökkentené az inflációt.

A versenyhatóságok jövőbeni munkájával kapcsolatban elmondta, hogy bár a válságok idején tagállami és uniós szinten is lazítanak a versenyszabályokon, ez nem válhat végleges változássá.

A válságkezelő eszközök akár hosszútávon is hasznosnak bizonyulhatnak. Példaként a gyorsított ágazati vizsgálat hozta fel, amelyet törvénybe is iktattak.