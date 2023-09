GFM-államtitkár: Fel kell készíteni az ügyfeleket a kiberkockázatok kezelésére

A bűnözők a kibertérben egyre inkább a fogyasztók megtévesztése, érzelmi manipulációja révén érnek célt, ezért erősíteni kell az ügyfelek pénzügyi tudatosságát, fel kell készíteni őket a kockázatok kezelésére – mondta Túri Anikó, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) közigazgatási államtitkára a KiberPajzs Edukációs Program aktualitásait ismertető sajtótájékoztatón Budapesten csütörtökön.

Abból az alkalomból, hogy a GFM is csatlakozott a programhoz megjegyezte: amellett, hogy szükséges emelni a fogyasztók védelmi szintjét, növelni kell a pénzforgalmi szolgáltatásokba vetett bizalmat is, és fontos az is, hogy a csalás áldozatává váló fogyasztók segítséget kapjanak.

Felhívta a figyelmet arra, hogy haladéktalanul jelezni kell a pénzügyi szolgáltatónak, ha valaki csalás áldozatává vált, hogy minél hamarabb ki tudják vizsgálni a körülményeket. Amennyiben a tranzakciót nem hagyták jóvá, az ügyfél visszakapja a pénzt – fűzte hozzá.

Rámutatott arra, hogy sokszor az érzelmi ráhatás eredményeként az ügyfél jóváhagyja az ügyletet, megadja a manipulatív telefon hatására az érzékeny adatokat, de ilyenkor is mindent meg kell tenni a csalók felderítése érdekében.

Ahhoz, hogy a bűncselekményt feltárják, az ügyfélnek közvetlenül is szükséges a nyomozó hatóságokhoz fordulnia – figyelmeztetett.

Akit Magyarország területén belül a csalók megtévesztenek és emiatt krízishelyzetbe kerül, nyolc napon belül jogosult az áldozatsegítő szolgáltatásra – hangsúlyozta az államtitkár.

Aláhúzta: a GFM célja, hogy minél nagyobb hangsúly kerüljön a jövőben a csalás áldozatává válók megsegítésére és tájékoztatására.

A digitalizáció révén egyre hangsúlyosabbá válik az elektronikus pénzforgalom, és ezzel párhuzamosan a pénzügyi visszaélések száma is megnövekedett – összegezte Túri Anikó a sajtótájékoztatón, amelyet az MNB Youtube csatornáján is lehetett követni.

Patai Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke az eseményen kiemelte, hogy a magyar elektronikus pénzforgalmi rendszer biztonsági szempontból is kiemelkedő a nemzetközi mezőnyben, ugyanakkor fontos foglalkozni a visszaélések megelőzésével, illetve növelni kell a tájékozottságot.

Arra is kitért, hogy egy központi visszaélésmegelőző rendszert készítenek elő, amelynek a felelőse a GIRO Zrt. lesz, és kérte a szükséges jogszabályváltoztatásokban való közreműködést a GFM-től.

A kiberpajzs.hu honlap is hozzá fog járulni ahhoz, hogy sikeresek legyenek a kezdeményezéssel – vélekedett.

Elmondta azt is, hogy az edukációs programhoz a GFM mellett a több millió ügyfelet kiszolgáló Magyar Államkincstár is csatlakozott.

Mint ismert, tavaly ősszel az MNB, a Magyar Bankszövetség, az Országos Rendőrfőkapitányság, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság KiberPajzs néven közös kommunikációs és edukációs kampányt indított. A kezdeményezéshez időközben az Igazságügyi Minisztérium, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága és legutóbb a Magyar Államkincstár, illetve a GFM is csatlakozott.

