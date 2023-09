Államtitkár: Tovább kell növelni a szójatermesztést, cél ebből is az önellátás

A magyar gazdák agrártámogatásai a 2027-ig tartó időszakban is biztosítottak, így folytatódhat a mezőgazdaság és az élelmiszeripar teljes körű, átfogó megújítása – szögezte le az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára a Baranya vármegyei Homorúdon a tárca keddi közleménye szerint.

Farkas Sándor a „Margitta-sziget 92” Kft. és a Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület Szója Roadshowja idei bemutató-sorozatának második állomásán közölte, a mezőgazdaságban nagyítóval sem találni olyan ágazatot, ahol ne kellene megfelelő előképzettség, tudás és tapasztalat nemcsak a fejlesztéshez, de már a talpon maradáshoz is. Mindez hatványozottan igaz a szójatermesztésre – mondta.

Hozzátette, ez a – talaj tápanyagkészletét a légköri nitrogén megkötése útján gazdagító – váltónövény kifejezetten gondos, jó gazdát kíván.

Magyarországon az elmúlt években jellemzően 60-70 ezer hektárról 160-180 ezer tonnányi termést takarítottak be.

A fehérjenövényekre elkülönített pénzügyi forrásokkal megemelt területalapú támogatás következtében a szója termőterülete Magyarországon a 2015 előtti 40 ezer hektárról 2015-ben 77 ezer hektárra ugrott, de azóta elmarad ettől az értéktől és az idénre alig 58 ezer hektárra csökkent.

Az ország szója önellátottsága mindössze 15-20 százalékos, amelyen nagyon fontos lenne változtatni – ismertette az államtitkár a tárca közleménye szerint.

Farkas Sándor szólt arról, hogy a klímaváltozás miatt az öntözésfejlesztés elengedhetetlen, ez az egyik alapja a magyar mezőgazdasági versenyképesség további növelésének. Jelenleg is több, az öntözés ösztönzését szolgáló pályázat áll a gazdálkodók rendelkezésére. A támogatási kérelmeket még október 1-jéig lehet benyújtani. Eddig 766 termelő 52 milliárd forint támogatásban részesült – ismertette.

A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv új támogatási rendszerének megfelelően az első pályázati lehetőségek az év végén, illetve 2024-ben várhatóak, amelyeknek mindenki nyertese lehet. A pályázatos úton elérhető felhívások mellett kiemelt jelentősége van a közvetlen támogatásoknak is.

A hektár alapon elérhető jogcímek jelentős pénzügyi stabilitást biztosítanak a termelőknek, hiszen ezek évente, normatív alapon jutnak el a címzettekhez.

Az idén több új támogatási jogcímet is bevezetett az agrártárca, amelyek folytatják, illetve felváltják a korábbi években megismert intézkedéseket. Az új alaptámogatás, az újraosztó támogatás vagy az agrárökológiai program széles termelő kör számára elérhető – fejtette ki az államtitkár.

Farkas Sándor a közlemény szerint kitért arra is, hogy a korábbi időszak keretösszegéhez kapcsolódóan jelentősen nőtt a szemes fehérjenövény-termesztés után járó támogatás keretösszege.

A Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület hathatós közreműködése révén 22 százalékkal bővült és így 13 millió euró helyett mintegy 16 millió euró lesz a felosztható forrás.

A beérkezett kérelmek alapján az már tudható, hogy legalább 241 euró fajlagos támogatásra lehet számítani, ami 380 forint/euró árfolyamon 91,7 ezer forintot jelenthet hektáronként.

Az államtitkár elmondta: „a klímaváltozás is figyelmeztetett bennünket arra, hogy az öntözésfejlesztés a magyar mezőgazdaság versenyképességének megtartásához és további növeléséhez elengedhetetlen. Az elmúlt évben elszenvedett történelmi méretű szárazság megerősít minket abban, hogy közös érdekünk az öntözött területek nagyságának növelése. Tudjuk azt is, hogy a vízkészlet hatékonyabb felhasználását eredményezi, ha a gazdák közösen, együttműködve használják azt fel. Ennek ösztönzését szolgálja az öntözési közösségek együttműködésének támogatása.”

A jövőben is kiemelt marad a vízgazdálkodás és a hatékony öntözésfejlesztés támogatása. A gazdák ilyen irányú beruházásainak megvalósításához hosszú évek óta támogatás nyújt az Agrárminisztérium, emellett megmarad az öntözési közösségekben részt vevő gazdák kiemelt támogatása is – olvasható az AM közleményében.