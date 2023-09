AM: Tovább kell erősíteni a kazah–magyar agrárkapcsolatokat

További együttműködési lehetőségek rejlenek a vetőmag-nemesítés és almatermesztés területén Kazahsztán és Magyarország között, amelyeket meg szeretnénk erősíteni – közölte Nagy István Asztanában hétfőn, a kazah agrárminiszter-helyettessel történt egyeztetésen az Agrárminisztérium (AM) tájékoztatása szerint.

A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy a két ország vonatkozásában az agrárium kiemelt szerepet játszik. Emellett olyan együttműködések alakulnak ki a gazdaságaink között, amelyek rendkívül fontosak. A vetőmag-nemesítés és termesztés területén komoly együttműködés van kazah és magyar vállalkozások között.

A közlemény szerint a miniszter kifejtette, hogy

„a magyar növénygenetika kiválóan teljesít, éppen ezért ezen a területen szeretnénk az együttműködést magasabb szintre emelni. Magyar befektető révén egy korszerű vetőmag-feldolgozó üzem épülhet annak érdekében, hogy segítsük a növénytermesztést.”

Ezt a fejlesztést a magyar kormány is maximálisan támogatja. A hazai nemesítőknek is egy nagy kiugrási lehetősége lehet ez a folyamat Közép-Ázsiában. Ez a szándék illeszkedik ahhoz a kazah állásponthoz, hogy egymillió hektáron termeljenek kukoricát – tette hozzá a miniszter.

Nagy István beszélt arról is, hogy „az almatermesztéshez kapcsolódóan is komoly partnerség alakulhat ki, amelyet magasabb szintre kívánunk emelni. Az oktatás és a tudomány területén is vannak további lehetőségek az országaink között. A hallgatók és kutatók cseréjével tovább javíthatjuk a kapcsolatainkat. Szívesen bemutatjuk hazai tapasztalatainkat és a programjainkat Kazahsztánnak. A biztonságos élelmiszer-ellátás alapja az, hogy legyenek megfelelő szakemberek” – fűzte hozzá a miniszter.