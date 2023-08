Agrárminiszter: Újabb pénzügyi segítséget kapnak a gazdálkodók

A háború okozta ukrán gabonaválság kezelése érdekében újabb kamattámogatási programról döntött a kormány – jelentette be Nagy István agrárminiszter pénteken a közösségi oldalán. A miniszter kiemelte, hogy az intézkedés hozzájárul a termelés zavartalan folytatásához és az élelmiszerellátás biztosításához.

A tárcavezető arra emlékeztetett, tavaly a történelmi aszály 1,4 millió hektáron több mint 50 ezer termelőt érintett, a háború következtében több mint ezerszeresére emelkedő ukrán gabonaimport pedig jelentős kihívások elé állítja a termelők értékesítési lehetőségeit.

Idén a háború és a szankciók okozta magas termelési költségek, illetve az ukrán gabonaválság miatt csökkenő termelői árak hatása együttesen okoz nehézséget a gazdálkodóknak – tette hozzá.

Nagy István kifejtette, a termelés zavartalan folytatása és az élelmiszerellátás biztosítása érdekében a kormány megteremti annak feltételeit, hogy az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez (ASZK) kapcsolódó kamatszint 5 százalék legyen.

Az új támogatás részleteiről szólva Nagy István kiemelte, a megemelt összegű kamattámogatást a maximum 100 millió forint hitelkerettel rendelkező agrárvállalkozások vehetik igénybe. A termelőknek a rendelet hatályba lépésétől számítva 9 hónap áll rendelkezésre a legfeljebb 3 éves futamidejű hitelszerződés megkötésére.

Kapcsolódó tartalom

A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a megemelt kamattámogatás a normál Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitellel már rendelkezők számára is elérhető lesz, hiszen most mindenkinek szüksége van további segítségre.

A miniszter hangsúlyozta, a kormány az ukrán gabonaválságban is a termelők mellett áll, ezért az elhúzódó háború és a szankciók okozta nehéz gazdasági helyzetben is biztosítja a várhatóan 130-140 milliárd forint összegű gazdálkodói hitelhez a kiemelten kedvező kamatozású, szabad felhasználású folyószámlahitel felvételének lehetőségét. A konstrukció a tervek szerint a lehető leggyorsabban, még az ősz első felében elérhetővé válik.