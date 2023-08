Gulyás Gergely: Már október-novemberben egyszámjegyű lehet az infláció

A kormány minden nehézség ellenére tudja tartani vállalását, hogy még az idei évben egy számjegyűre csökken az infláció, és jó esély van arra, hogy ez ne decemberben legyen, hanem novemberben vagy talán már októberben – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten a Kormányinfón.

Gulyás Gergely elmondta, a legfontosabb magyar gazdaságpolitikai célt el tudta érni a kormány, így a háborús helyzetben is megvédték a munkahelyeket. Magyarországon továbbra sem a munkanélküliséggel, hanem sokkal inkább a munkaerőhiánnyal kell szembenézni.

Az infláció mérséklésével a kamatokat is csökkenteni tudják – mondta, fontosnak nevezve, hogy újra a hitelezéseknek, és így a beruházásoknak tágabb keretet nyitó kamatkörnyezet legyen Magyarországon.

Gulyás Gergely kitért arra is: továbbra is az inflációt meghaladó béremelést akarnak biztosítani, és még az idei évben is jó esély van a reálbér-emelkedésre.