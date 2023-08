IBM: Fokozatos az elbocsátás a váci gyárban

Az IBM váci gyárában az elbocsátások az üzemi tanáccsal, illetve a szakszervezettel konzultálva fokozatosan zajlanak le a gyártási tevékenység 2024 első negyedévében tervezett befejezésig; a termelést Mexikóba helyezik át, a váci alkalmazottak egy részét más IBM-egységekhez irányítják – közölte a társaság kedden.

A cég jelezte: folyamatosan felülvizsgálja termékei gyártásának leghatékonyabb módját, a gyártás javasolt áthelyezése ennek az eredménye. A társaság egyidejűleg kiemelte: továbbra is elkötelezett magyarországi ügyfelei iránt, és itteni eladásai növelésére összpontosít.

Közölték azt is: a gyár bezárásáról időben tájékoztatták az alkalmazottakat és az érintett beszállítókat, bérbeadókat, valamint a helyi és más illetékes hatóságokat. A cég tájékoztatása szerint az IBM Storage termékportfólió nagy részét már most is gyártják a közép-amerikai országban, így már rendelkeznek a szükséges gyártási szakértelem nagy részével.

Az IBM váci gyárban 2022 végén a nyilvánosan elérhető céginformációk szerint 448-an dolgoztak.

A cég az MTI-nek küldött közleményében jelezte, hogy az alkalmazottak egy részét más IBM-egységekhez irányítják, akik otthonról fognak dolgozni, de pontos számokkal nem szolgáltak.

Kapcsolódó tartalom

Rámutattak, hogy az IBM a váci gyártóbázis bezárása után is számottevő jelenléttel rendelkezik Magyarországon. Budapesten nemrég nyitották meg új irodájukat – emlékeztettek. Az IBM Shared Service Center magas hozzáadott értékű szolgáltatásokkal segíti a vállalat globális működését kognitív üzleti folyamatok, a HR, a pénzügy, a beszerzés, az adminisztráció, a digitalizáció és az IT fejlesztések területén.

Az IBM 1996-ban kezdte meg működését Vácon,

a Zollner Electronic Kft.-től bérelt üzemcsarnokban, ahol nagy kapacitású háttértárolókat gyártottak a világpiacra. Az IBM Data Storage Systems Információtechnológiai Kft. 2020-ben még több mint 3000 embert foglalkoztatott, 134,2 millió dolláros (39,9 milliárd forint) nettó árbevétel mellett 6,6 millió dolláros (1,96 milliárd forint) nyereséget ért el.

2021-ben a cégből kivált Kyndryl Hungary Kft. Székesfehérváron és Budapesten több mint ezer dolgozót foglalkoztatva IT infrastruktúra-szolgáltatóként működött tovább.

Az IBM Data Storage Systems Kft. nettó árbevétele a nyilvános cégadatok szerint így 2022-ben a 32,3 millió dollárra esett az előző évi 105,8 millió dollárról, míg az adózott eredmény ugyanebben az időszakban 4,9 millió dollárról 1,5 millió dollárra csökkent.