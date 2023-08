Nagy Márton: brutálisan hatékonyak az infláció elleni kormányzati intézkedések

Nagyot zuhant az infláció júliusban. Az árak 17,6 százalékkal nőttek az egy évvel korábbihoz képest, pedig júniusban még 20 százalék fölött volt a mutató. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter azt írta: brutálisan hatékonyak a kormányzati intézkedések, a kormány már októberre egy számjegyűre csökkentheti az inflációt. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a januári tetőzéshez képest már több mint harmadával alacsonyabb a szankciós infláció.

Olcsóbb lett a tojás, a kenyér, és számos tejtermékek ára is csökkent az előző hónaphoz képest. A burgonya mellett pedig számos szezonális gyümölcs és zöldség, valamint a baromfihús is kevesebbe kerül most, mint egy hónappal korábban.

Ez több kormányzati intézkedésnek is köszönhető. Az egyik legújabb az online árfigyelő, amely július elején indult, és rövid idő alatt rendkívül népszerű lett a vásárlók körében.

Ráadásul azonnal árversenyt indított el, így még gyorsabban kezdett csökkenni az élelmiszerek ára.

Az árfigyelő azzal, hogy segít összevetni az egyes termékek árait, mindössze néhány hét alatt sokat segített spórolni a magyar családoknak. Erről a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke beszélt az M1-en.

„Öldöklő napi árversenyt generálva a kiskereskedelmi szektorokból tolja lefele az árakat, végig a feldolgozó termelőkön keresztül, azért, hogy letörjük az inflációt. Ha letörjük az inflációt, akkor visszaáll a kereslet, ami azért kívánatos, mert vissza kell állítani a gazdaságot arra a növekedő pályára, ahol volt a háború és a koronavírus előtt” – fogalmazott Rigó Csaba Balázs.

Tavaly augusztus óta nem látott szintre, 17,6 százalékra csökkent az infláció júliusban. Ez az előző hónaphoz képest jelentős, 2,5 százalékpontos csökkenést jelent, míg

a januári tetőzéshez viszonyítva már több mint harmadával alacsonyabb a szankciós infláció mértéke.

A legfrissebb adatokból kiderül az is, hogy leginkább az élelmiszerárak csökkentek.

Júniushoz képest több mint 6 százalékkal, 23,1 százalékra mérséklődött a drágulás, ráadásul az élelmiszerek egy hónap alatt 0,9 százalékkal olcsóbbak is lettek.

Brutálisan hatékonyak a kormányzati intézkedések – így értékelte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium a legfrissebb inflációs adatokat. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a dinamikus inflációcsökkenés időszakának nevezte a mostanit, és arra hívta fel a figyelmet, hogy éves szinten összességében már gyakorlatilag a felére csökkentette a kormány az élelmiszer-inflációt a tetőpontjához képest.

Elemzők szerint a magyar gazdaság túlélte a háború okozta válságot és túlélte a brüsszeli szankciókat is.

„Ha a statisztikákat nézzük, akkor mindenképp azt látjuk Magyarországon – de a környező országokban ugyanúgy –, hogy mind a háború, mind a szankciók jelentősen megnövelték a költségeit a vállalatoknak, tehát alapvetően valóban egy háborús, egy szankciós infláció az, amivel találkoztunk. Ez volt az alaphelyzet, és ezek után kellett lépnie a magyar gazdaságpolitika szereplőinek. Részben a jegybank volt, amelynek komoly lépései voltak az inflációnak a megfékezésére, részben pedig a magyar kormány, és ezek az intézkedések gyakoroltak kedvező hatást az infláció szintjére” – magyarázta Sebestyén Géza, a Corvinus Egyetem közgazdásza.

A kormány most arra számít, hogy már októberben egy számjegyű lehet az infláció. Ezzel párhuzamosan pedig a reálbérek is emelkedésnek indulhatnak, így hónapról hónapra javulni fog az életszínvonal.

