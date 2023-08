Agrárminisztérium: Az Élelmiszeripar Bajnokai Program az ágazat kiemelt szereplőinek fejlesztésére fókuszál

Magyarország sikere az eredményes vállalkozások, vállalatok működéséből adódik össze, ezért az élelmiszeriparban is lesznek „nemzeti bajnokok”, akik a világpiacon is helytállnak majd – közölte Nobilis Márton, az Agrárminisztérium (AM) élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára a tárca által szombaton közleményben.

Az államtitkár kiemelte, az elmúlt időszak rávilágított arra, hogy az élelmiszeriparban is nemzetgazdasági érdek az importfüggőség csökkentése és az exportképesség fokozása. Ez csak akkor valósulhat meg, ha olyan élelmiszeripari – elsősorban – nagyvállalatok fejlesztésére fókuszálnak, amelyek hazai alapanyagra építik a termelésüket, láncszemléletben gondolkodva optimalizálják az erőforrások felhasználását és ezáltal magas hozzáadott értékű, homogén és nagy mennyiségű árualap előállítására képesek – hangsúlyozta. „Éppen ezért hoztuk létre az élelmiszeripar kiemelt szereplőinek fejlesztési stratégiáira fókuszáló Élelmiszeripar Bajnokai Programot" – tette hozzá. Nobilis Márton a közlemény szerint kifejtette, hogy ezek a beavatkozások összetett fejlesztésekre fókuszálnak, eltérő forrásból és eltérő feltételekkel. Az Élelmiszeripar Bajnokai Program segítségével a rendelkezésre álló szakmai és támogatási lehetőségeket teljes kormányzati szinten egy csokorba gyűjtve biztosítanak lehetőséget a bajnokok fejlesztéseihez. A programban kiválasztásra kerülő vállalkozásokat mentor segíti a részvétel ideje alatt – ismertette az államtitkár. Felhívta a figyelmet arra, hogy a következő évek agrárpolitikai feladata egy olyan élelmiszeripar kialakítása lesz, amely magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása mellett is növekvőképes, a világpiacon is megállja a helyét, és ellátja a magyar lakosságot jó minőségű, biztonságos hazai élelmiszerekkel. A versenyképesség motorja hosszú távon csak a vállalkozások alkotó ereje, hagyományokon nyugvó innovációja és fejlesztései lehetnek – hangsúlyozta Nobilis Márton az AM közleménye szerint.