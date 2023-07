GFM: Nagy Márton a Prohumán 2004 Kft. vezetőivel egyeztetett

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramban sikeresen pályázó, munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó Prohumán 2004 Kft. ügyvezetőjével, Zakor Sándorral tárgyalt – közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) kedden az MTI-vel.

A megbeszélésen a felek áttekintették a belföldi munkaerőpiac rövid és hosszabb távon azonosítható lehetőségeit és kihívásait. A gazdaságfejlesztési miniszter kiemelte, hogy Magyarországon több mint 4,7 millióan dolgoznak, 2010 óta 1 millióval nőtt a foglalkoztatottak létszáma, miközben a regisztrált álláskeresők száma történelmi mélypontra csökkent. A gazdasági növekedéshez, az új beruházások megvalósításához azonban tovább kell növelni a foglalkoztatottságot – írták.

Kapcsolódó tartalom

Nagy Márton a közlemény szerint hozzátette, hogy a magyar munkahelyeket és a családokat meg kell védeni, ezért a kormány célja, hogy amíg van magyar munkavállaló, addig magyarokkal töltse fel az álláshelyeket, csak ezt követően merülhet fel külföldi munkaerő alkalmazása. Ennek érdekében az Országgyűlés elfogadta a vendégmunkásokról szóló jogszabályt, amely Európa egyik legszigorúbb szabályozása, így Magyarországra vendégmunkások csak rendezett és átlátható módon érkezhetnek, határozott időtartamra.

A miniszter hangsúlyozta, hogy csak annyi vendégmunkást fogad be az ország, amennyi üres álláshely van. A Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramot, amelyben a Prohumán 2004 Kft. is sikerrel pályázott, a kormány a háború és szankciók okozta gazdasági hatások ellensúlyozása, a munkahelyek megvédése, a vállalkozások versenyképességének növelése és a gazdasági növekedés fenntartása érdekében hirdette meg. A hitelprogram a jelenlegi magas kamatkörnyezetben a vállalkozások számára rendkívül kedvező, a futamidő végéig fix kamat mellett elérhető forrást biztosít, forinthitel esetén jellemzően legfeljebb 6 százalékos, euróhitel esetében legfeljebb 3,5 százalékos szinten. Eddig 2192 hitelkérelem érkezett be, amelynek az igényelt összeg szerint fele volt forgóeszközhitel, fele beruházási hitelkérelem.

Kapcsolódó tartalom

A hitelprogram előrehaladása megfelelő, a megemelt, 1000 milliárd forintos keretből eddig 862 milliárd forintnyi hitelkérelmet hagytak jóvá, a szerződött hitelek értéke 691 milliárd forintot ér el, a kifizetések összege meghaladja a 446 milliárd forintot. A szerződött ügyfelek 68 százaléka kis- és közepes vállalkozás, ügyletérték alapján a szerződött hitelállomány 40,8 százaléka a feldolgozóiparhoz, 30,6 százaléka a kereskedelem és a gépjárműjavítás területéhez, 7,4 százaléka pedig a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat területhez köthető – olvasható a GFM közleményében.