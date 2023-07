PM: a Standard&Poor's bízik a magyar gazdaságban

Megerősítette Magyarország 'BBB-' besorolását és változatlanul stabil kilátás mellett továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot a Standard&Poor's – közölte a Pénzügyminisztérium pénteken este az MTI-vel.

Felidézték, hogy két hete a Fitch Ratings is hasonló megerősítő döntést hozott, a háborús válság ellenére továbbra is befektetésre ajánlott kategóriában tartva hazánkat. Mindez azt mutatja, hogy a hitelminősítők változatlanul bíznak a magyar gazdaságban és értékelik a kormány egyensúlyi mutatókat javító intézkedéseit is – mutattak rá.

A minisztérium közleménye szerint a péntek késő este kiadott értékelésében a Standard&Poor’s kiemelte: a fegyelmezett költségvetési és monetáris politikának köszönhetően az infláció csökkenő tendenciát mutat és év végére egyszámjegyűre mérséklődik, a folyó fizetési mérleg jelentősen javult. Mint írják: számos tényező erősíti a gazdaságot. Többek között változatlanul erős a munkaerőpiac, amelyre a veszélyes nemzetközi környezet ellenére a magas foglalkoztatottság jellemző, miközben a munkanélküliség még mindig 4 százalék alatt van. Emellett a mezőgazdaság teljesítménye önmagában 1 százalékos gazdasági növekedést eredményezhet a tavalyi történelmi aszály után, így a magyar gazdaság idén elkerülheti a recessziót – rögzíti a dokumentum.

A jelentős külföldi beruházások már idén érdemben bővítik az exportkapacitásokat, így az S&P szerint idén az export már 4 százalékkal bővülhet. A szakértők kiemelik a kormány elkötelezettségét a költségvetési hiány csökkentését illetően: úgy vélik, hogy a kihívások ellenére idén sikerül 4 százalék alatt tartani a deficitet, és a következő két évben az államadósság is folyamatosan csökken majd.

A hitelminősítő hangsúlyozza: továbbra is arra számít, hogy Magyarország megállapodásra jut Brüsszellel a hazánknak járó európai uniós folyósítások ügyében. A szakértők szerint a reformok megvalósítása zajlik, de elismerik, hogy a források végső felszabadítása nagyban függ az uniós politikai hangulattól. Hozzáteszik: arra számítanak, hogy az uniós források beáramlása mellett folyamatosan tovább erősödnek majd a külföldi beruházások is – olvasható a minisztérium közleményében.

A három nagy nemzetközi hitelminősítő az elmúlt évtized munkájának köszönhetően mind befektetésre ajánlja Magyarországot, és két osztályzattal magasabb besorolást tartanak érvényben most, mint 10 évvel ezelőtt – hangsúlyozza a PM közleménye.

Kiemelt kép: a Lipóti Tóth és Társai Zrt. új üzeme Hatvanban az átadás napján, 2023. február 28-án. Magyarország legnagyobb sütőüzeme 20 milliárd forintos beruházással valósult meg (fotó: MTI/Komka Péter).