Sátor vagy apartman? A kempingben is egyre fontosabb a kényelem

Javában tombol a nyár, gőzerővel tervezgetjük, hová menjünk nyaralni: belföld vagy külföld? Apartman, kemping vagy hotel? Az igényei mindenkinek mások, ám a kényelem mindenkinél egyre fontosabb szerepet játszik a nyári pihenés során.

Szinte mindenki tud számos helyet említeni magyarként, ahol még sosem járt itthon. Vannak persze népszerű és kevésbé népszerű vagy akár elfeledett úti célok kis hazánkban, ahol azonban – ha az ember akár csak néhány napra is szeretne kikapcsolódni nem horror áron – rejtett kincseket is felfedezhetünk.

Az egyik ilyen magyarországi úti cél Nyírbátor, ahol számos program várja a nyáron odalátogatókat. A Bátori Nyár 2023 elhozza a városba többek között Majkát, a TNT-t és a Valmart, de a Bátori Korzó rendezvényein is számos zenekarral találkozhatnak az érdeklődők. Lesznek komolyzenei koncertek és sportesemények is szép számmal, többek között strandröplabda-bajnokság és extrém terepfutás, a Dragon Race is. Ez utóbbi két sporteseményt a nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben és a fürdőhöz tartozó kemping területén rendezik meg. A kemping az utóbbi években számos fejlesztésen is átesett, igazodva az ide érkező vendégek igényeihez.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy nem csak külföldről, de belföldről is egyre többen érkeznek hozzánk. Sőt, több olyan magyarországi településről is jönnek a látogatók, amelyek turistanevezetességnek is számítanak. A kemping területén az utóbbi időszakban számos felújítást, fejlesztést hajtottuk végre. Megújultak az apartmanjaink, amelyekből immár 16 négyfős és négy hatfős található a kemping területén. Az apartmanok új kanapékat, matracokat kaptak, emellett több felújítási munkálatot is végeztünk rajtuk” – tájékoztatott Márku Szabolcs, a nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő vezetője.

Egyre inkább az apartmant részesítik előnyben

Noha a kempingben természetesen sátorozásra és lakóautós parkolásra is van lehetőség, Márku Szabolcs szerint egyértelműen az apartmanok felé tolódott el a vendégigény.

„Úgy látjuk, egyre fontosabb a kényelem a nyaralás során, és immár többen igénylik az apartmanos elhelyezést, mint például a sátrazást. Ez utóbbi is sokat változott, fejlődött az elmúlt években, nálunk is megtalálható már téli és nyári vizesblokk is, sőt a játszóteret is nemrégiben újítottuk fel. A lakóautós kempingezés azonban továbbra is népszerű, tavaly például nálunk rendezték meg az országos lakókocsi találkozót” – tette hozzá a fürdővezető.

Márku Szabolcs szerint a Nyírbátorban pihenni kívánók nagy részének a gyógyvíz a legnagyobb vonzerő. A fürdő saját orvossal rendelkezik, aki hatékonyan segít az ízületi- és egyéb problémák kezelésében.

„A gyógyfürdő-turizmus egyre népszerűbbé válik köszönhetően a hazai gyógyvizek sajátosságainak. A nyírbátori gyógyvíz ráadásul a magas vérnyomással rendelkezőknek is nagy segítség lehet az alacsony jód- és bórtartalma miatt. A gyógymasszázs, iszapterápia mellett fizioterápiás eszközök is segítik a regenerálódást. A leginkább ízületi- izom, és nőgyógyászati problémákra ajánlott a fürdő gyógyvize, de természetesen úszómedencékkel is rendelkezünk, ahol rendszeresen zajlanak úszó- és egyéb sportversenyek is” – magyarázta a fürdővezető, aki azt is elárulta, hogy a családok és baráti társaságok számára egyaránt igazi kikapcsolódást jelent a kemping és a fürdő.

„A kempingben lakók természetesen ingyen látogathatják a fürdőt is. Azt figyeltük meg, hogy egyre többen igénylik az aktív pihenést, nekik jelenthet igazi kikapcsolódást a város nyári programsorozata, a kemping szomszédságában lévő lovarda, vagy a Szénaréti horgásztó.”

