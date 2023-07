Nagy István: Sikeres volt az agrárpetíció, az Országgyűlés törvényben tiltotta meg a földadó kivetését

„Soha többet földadót”, ezt kérték a gazdák a magyar kormánytól, és mi ezt most törvényben is garantáljuk – jelentette ki Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán kedden feltöltött videójában.

Az Országgyűlés kedden elfogadta a földadó elleni törvényt. A miniszter ismertette: az új szabályozás megtiltja a földadó kivetését a polgármestereknek és az önkormányzatoknak.

„Azért tartottuk ezt szükségesnek, mert a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje, Hódmezővásárhely polgármestere a mostani háborús időkben, a járvány és a történelmi aszály után földadót vetett ki a helyi gazdákra. A baloldal ha ezt egy településen megcsinálja, akkor kész megcsinálni a többi baloldali vezetésű településen is”

– mondta Nagy István.

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közösen lépett fel a földadó eltörlése érdekében, a földadó elleni petíciójukat március végéig több mint 120 ezren írták alá, köztük a miniszter is.

Elmondta: a gazdák megadóztatása forrást vonna ki az ágazatból, a földadó pedig begyűrűzik az élelmiszerek árába, „így azt a magyar emberek pénztárcája is mindenkinél megérzi”. Hozzátette: a kormány meghallotta a magyar gazdák hangját és azonnal cselekedett.

„Nem hagyhattuk, hogy a baloldali településvezetők még több terhet rójanak a háborútól, az elhibázott brüsszeli szankcióktól és történelmi aszálytól sújtott gazdákra”

– fogalmazott az agrárminiszter.

Hangsúlyozta: immár jogi garancia van arra, hogy a termőföld nem képezheti adó alapját.

„A most elfogadott törvényjavaslatot természetesen a gazdaszervezetekkel közösen dolgozta ki a kormány”. A magyar kormány mindig, minden körülmények között a magyar gazdák mellett áll.„Megvédjük a magyar gazdák érdekeit itthon is, Brüsszelben is. Soha többé földadót!” – jelentette ki.

A kiemelt kép illusztráció.