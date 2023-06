Szijjártó Péter: Már az idei első hat hónapban több beruházás érkezett, mint a tavalyi rekordév egészében

Már az idei első hat hónapban több beruházás érkezett Magyarországra, mint a tavalyi rekordév egészében, így jó esély van a 2022-es adatok duplázására – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Nyírbátorban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Unilever Magyarország Kft. üzemátadásán arról számolt be, hogy 23 milliárd forint értékű beruházással bővítik a tisztítószer-üzem kapacitását, és nyolcvan új munkahelyet hoznak létre, miközben az utóbbi években komoly kihívásokkal kellett szembenézni, miután rövid időn belül kétszer is teljesen is a feje tetejére állt a világgazdaság.

„Európa egésze szenved az ukrajnai háborútól, egész Európa fizeti a háború árát, az egeket verő infláció, az energiaárak, a növekedő élelmiszerárak képében”

– jelentette ki.

Ez akkor is így van, hogyha az európai embereket semmilyen felelősség nem terheli a háború miatt – hangsúlyozta. Rámutatott, hogy a negatív kihatások a közvetlen szomszédban a legsúlyosabbak, ahogy az eszkaláció kockázata is itt a legsúlyosabb.

„Nem túlzás tehát azt állítani, hogy a világgazdaságnak a fekete éveit éljük. Ezt mutatja az a tény is, hogy Európában a tavalyi esztendőben 15 százalékkal estek vissza a zöldmezős beruházások, és azt is látni kell, hogy mindaddig, amíg tart a háború, addig ez a bizonytalan, mindenki számára rossz gazdasági környezet is fenn fog maradni” – fogalmazott.

Szijjártó Péter ennek ellenére hatalmas teljesítménynek nevezte, hogy a magyar gazdaság „nemcsak talpon tudott maradni az elmúlt években, hanem sorra döntött meg fontos rekordokat”.

Hangsúlyozta, hogy „mesterhármast” sikerült elérni, a beruházások, a foglalkoztatottság és az exportteljesítmény csúcsát is megdöntötték.

„Az is világos, hogy a gazdasági teljesítmény alapját a beruházások adják, hiszen a beruházások teremtenek munkahelyeket, a munkahelyeken lesz munka, a munkából pedig lesz gazdasági teljesítmény” – szögezte le.

„A beruházások és az export folyamatosan húzzák egymást, a beruházások és az export folyamatosan erősítik egymást, s újabb és újabb rekordok elérésére tesznek minket képessé”

– tette hozzá.

A miniszer jó hírnek nevezte, hogy már az idei első félévben megdőlt a beruházási rekord, már az első hat hónapban több beruházás érkezett Magyarországra, mint a tavalyi rekordév egészében, így jó esély van a 2022-es adatok duplázására.

Kapcsolódó tartalom

Kifejtette, eközben hazánk exportteljesítménye is 10 százalék feletti növekedést mutatott az év első harmadában, így az újabb rekordra is jó esély van.

„Mindezt úgy sikerült elérnünk, (…) hogy közben egy rendkívül éles nemzetközi versenyben kell helytállnunk, mert nemcsak mi vettük észre, hogy a beruházások jelentik a gazdasági teljesítmény alapját, hanem mindenki, ezért aztán mindenki versenyez a beruházásokért”

– fogalmazott.

„Legyen bármilyen stabil is egy politikai rendszer, legyenek bármilyen alacsonyak is az adók, legyen bármilyen fejlett is az infrastruktúra, hogyha az ott dolgozók képességei, szorgalma, kreativitása nem győzné meg a tulajdonosokat, akkor egészen biztosan nem ezt a beruházási helyszínt választották volna” – közölte.