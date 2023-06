Kormányszóvivő: Gazdaságvédelmi akciótervet fogadott el a kabinet

A kormány gazdaságvédelmi akciótervet fogadott el: csökkentik az áram árát a vállalkozások egy részénél, 200 ezer forinttal növelik a Szép-kártyán adható összeget, továbbá a gyógyszerforgalmazó cégek extraprofitjuk felét beruházásra, kutatás-fejlesztésre fordíthatja – erről beszélt Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az M1-en.

Elmondta, a jövő évi költségvetés védelmi költségvetés, az a célja, hogy megvédje a magyar embereket, családokat, nyugdíjasokat, munkahelyeket, a rezsicsökkentést. A kormány gazdaságvédelmi akcióterve már idén a második félévben a gazdasági teljesítmény növelését és az infláció csökkentését szolgálja – tette hozzá.

Ismertette: az akcióterv egyik lépése az áramra bevezetett árplafon, amely július 1-jétől nettó 200 euró/megawattóra lesz egyes nagy hozzáadott értéket termelő szektorokban, így a feldolgozóiparban, a szálláshely-szolgáltatásban, raktározásban, szállítási területen tevékenykedő cégek számára, ezek ugyanis jelentősen befolyásolják a gazdaság teljesítményét és az inflációt.

Jelenleg a korábbi magas energiaárak mellett rögzített szerződések miatt 250 euró az áram átlagára, a cégek harmada pedig 320 euró feletti árat fizet. A kormány intézkedése több mint ötezer vállalkozást érint és 40 milliárd forintot szánnak rá. Cserébe azt várják, hogy ezek a cégek növeljék a termelést és ne emeljenek árat, s ezt ellenőrizni is fogja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – mondta a kormányszóvivő.

Szentkirályi Alexandra beszélt arról is, hogy a kormány döntése értelmében augusztus 1. és december 31. között a Szép-kártya 450 ezer forintos keretét a munkáltatók a kedvezményes szabályoknak megfelelően 200 ezer forinttal növelhetik, továbbá hidegélelmiszer is vásárolható Szép-kártyával. Ez illeszkedik abba az intézkedéssorozatba, melynek részeként a kormány egyes élelmiszerekre árstopot vezetett be, akciókra kötelezte a kereskedőket és július 1-jétől online árfigyelő is működik. A kormány célja mindezzel az, hogy az emberek minél kevesebbet érezzenek a háborús helyzet és az elhibázott brüsszeli szankciók hatásaiból – hangsúlyozta.

A kormány a gazdaságvédelmi akcióterv keretében döntött arról is, hogy a gyógyszerforgalmazó cégek extraprofitadójuk felét leírhatják, ha azt beruházásra vagy kutatás-fejlesztésre költik – tette hozzá.

Szentkirályi Alexandra a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az orosz-ukrán háború kapcsán beszélt arról, hogy a magyar kormány a támadások ellenére sem adja fel békepárti álláspontját, mert ez morálisan helyes és reális is. Közben a brüsszeli politikusok mintha nem akarnák megérteni, micsoda veszteségeket okoz ez a háború Európának elvesztett emberéletekben és gazdaságilag is az elhibázott szankciók miatt.

A kormányszóvivő elmondta azt is, hogy miközben egyre nő a migrációs nyomás a déli határon és Magyarország igyekszik megvédeni Európát, és az elmúlt években 650 milliárd forintot költött határvédelemre, Brüsszel egyre újabb és újabb ötletekkel nehezíti a helyzetet. Most ismét migránskvótát vezetnének be, ami „elképesztően veszélyes”, „felhívás keringőre” az Európába indulók számára. Amelyik ország pedig ebből nem kér, azt migránsonként 8 millió forintnak megfelelő büntetéssel sújtaná Brüsszel – ismertette Szentkirályi Alexandra.

