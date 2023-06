Agrárminisztérium: A piac közösséget épít

Fontos, hogy Magyarországon a magyar kultúránkat megőrizzük, és a magyar kultúra szerves része a piacra járás is – jelentette ki az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint Nobilis Márton, az AM élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár pénteken.

Nobilis Márton Törökbálinton a helyi piac átadási ünnepségén kiemelte, hogy az agrártárca célja a lakosság egészséges táplálkozásának elősegítése és a helyi termékek értékesítésének előnyben részesítése. A kormány már 2012-ben lépéseket tett a helyi gazdaságok élénkítésére azzal, hogy bevezette a termelői piac fogalmát és támogatta a piacok kialakítását. A helyi termelői piacok létrehozásának alapvető célja az volt, hogy megkönnyítse a kistermelők által előállított élelmiszerek eljuttatását a fogyasztókhoz. Ennek köszönhetően Magyarországon az elmúlt évtizedben majd megháromszorozódott a termelői piacok száma. A közleményben Nobilis Márton hozzátette, hogy a rövid ellátási lánc támogatásával a vidéki térségekben élők biztonságos, jó minőségű, hazai élelmiszerhez juthatnak. A piacokon a vásárlók meggyőződhetnek az általuk kedvelt termékek eredetéről, a termelők pedig közvetlen visszacsatolást kaphatnak a munkájuk eredményéről. Magyarországnak van agrár múltja, és azon dolgoznak, hogy agrár jövője is legyen – mondta az államtitkár. Az államtitkár szerint a következő években az energia kérdése az egyik legfontosabb az iparágban. Elek Sándor, Törökbálint polgármestere kifejtette, hogy a településen működő piac bővítésére és korszerűsítésére 88 232 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyertek. A beruházás keretében víz- és áramvételi lehetőséget építettek ki, elkészült a vizesblokk, a kiszolgáló tároló helyiségek és a piachoz tartozó 117 férőhelyes parkoló és kerékpártároló – olvasható az AM közleményében. Kiemelt kép: Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Mónus Márton)