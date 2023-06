Pénzügyminiszter: A jövő évi költségvetés fókuszában a rezsivédelem és a honvédelem megerősítése áll

A 2024-es költségvetés védelmi költségvetés, mert háborús időkben olyan költségvetésre van szüksége Magyarországnak, amely garantálja a biztonságát, megvédi a családokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést; ezért a jövő évi költségvetés fókuszában a rezsivédelem és a honvédelem megerősítése áll – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az Országgyűlés keddi ülésén, a 2024-es költségvetéséről folytatott vitában.

A tárcavezető expozéjában kifejtette: „Ukrajnában egyre elhúzódó és egyre brutálisabb háború zajlik”, és ilyen időkben kiemelt jelentősége van a stabilitásnak és a tervezhetőségnek.

Fontos, hogy mind a családok, mind pedig a vállalkozások, érintett intézmények mielőbb megismerjék a kormány jövő évre vonatkozó kilátásait, tervezett lépéseit, főbb célkitűzéseit, ezért idén is követik azt a 9 éve kialakított gyakorlatot, hogy a kormány az év első felében nyújtja be a jövő évi költségvetést az Országgyűlés elé – magyarázta.

Kiemelte: háborús időszakban folyamatosan bekövetkeznek váratlan események, de ahelyett, hogy „a vihar elvonulására várnánk, alkalmazkodni kell a viharos körülményekhez”, ezért olyan költségvetést terveztek, amely számol az ismert veszélyekkel, mindenek előtt a háború elhúzódásával.

– mondta. Hozzátette: ezért a jövő évi költségvetés fókuszában a rezsivédelem és a honvédelem megerősítése áll.

Varga Mihály szerint Magyarországnak több fronton kell kihívásokkal szembenéznie: az elhúzódó háborút tetézi, hogy az elhibázott brüsszeli szankciók súlyos energiaválságot idéztek elő Európában. Ennek következtében Magyarország energiaszámlája megnőtt, a rezsivédelem több mint ezer milliárd forintos többletterhet jelent az országnak – közölte.

Hangsúlyozta: ebben a válságos, remélhetőleg átmeneti időszakban a legfőbb feladat a korábban elért eredmények megvédése, fenntartása, és a kormány ezt szolgáló, értékalapú politikájának alappillérei továbbra is változatlanok. A biztonsághoz elengedhetetlen a pénzügyi stabilitás, ahhoz pedig egyrészt jól teljesítő gazdaságra, másrészt költségvetési fegyelemre van szükség – magyarázta.

Azt mondta: a kormány e célokkal összhangban dolgozta ki a jövő évi költségvetési tervezetet, így az alkalmas arra, hogy javuló makrogazdasági mutatók mellett garantálja az ország gazdasági és fizikai biztonságát, megvédje a 2010 óta elért eredményeket.

Kifejtette: a 2024-es költségvetési tervezet továbbra is fenntartja a rezsivédelmi rendszert a gazdaság és a családok védelmében, biztosítja az ország fizikai biztonságához szükséges forrásokat, fenntartja a családtámogatási rendszert, megvédi a már elért teljes foglalkoztatottságot és támogatja a további munkahelyteremtést, a jövőbeli gazdasági teljesítmény megalapozása érdekében támogatja a beruházásokat, az innovációt és a területileg kiegyenlített növekedést, megőrzi a nyugdíjak vásárlóerejét, garantálja a teljes egészében visszaépített és megemelt 13. havi nyugdíj folyósítását, valamint biztosítja a közszférában dolgozók anyagi megbecsülését.

Arról is beszélt, hogy a kormány az idei évi átmeneti lassulását követően jövőre már ismét dinamikus növekedéssel számol, a válságos időkben is megvédett eredményekre támaszkodva folytatódhat tehát a magyar gazdaság felzárkózása.

A miniszter kitért rá:

a kormány elkötelezett amellett, hogy az inflációt az idei év végére egy számjegyűre csökkentse, és 2024-ben az áremelkedés üteme 6 százalék lehet. A kormány 2024-re vonatkozóan 4 százalékos GDP-bővüléssel számol

– tette hozzá.

Azt is mondta: a GDP-arányos államadósságot idén 69,7 százalékra, jövőre pedig 66,7 százalékra csökkentik, a költségvetési hiány tekintetében pedig 2,9 százalékos GDP-arányos hiánycéllal számolnak 2024-ben.

Varga Mihály közölte: jövőre is a rezsivédelmi alap biztosítja a magyar családok és vállalkozások védelmét „a háború és a szankciók miatt elszálló energiaárakkal szemben”, a honvédelmi alap pedig a haderő-fejlesztés folytatásáról, illetve felgyorsításáról gondoskodik.

Hangsúlyozta: a kormány olyan költségvetést terjeszt az Országgyűlés elé, amely a járvány utáni, háborús és szankciókkal terhelt helyzetben is biztosítja Magyarország fizikai és anyagi biztonságát. Jövőre is fennmarad a családtámogatás, az infláció mértékének megfelelően tovább emelkednek a nyugdíjak és megmarad a 13. havi nyugdíj is – sorolta.

Kiemelte: a legfontosabb feladat az orosz-ukrán háború és a brüsszeli energiaszankciók idején Magyarország békéjének és biztonságának megőrzése, az ország energiaellátásának biztosítása, valamint a rezsicsökkentés védelme.