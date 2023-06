AM: Köszönet illeti az agrárszakképzésben dolgozó pedagógusokat is

Az agrárszakképzés kiváló pedagógusai újabb és újabb generációkat nevelnek fel, és ezzel azt biztosítják, hogy a mindennapi kenyér a magyar családok asztalára kerüljön – jelentette ki Nagy István a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, a pedagógusnap alkalmából rendezett ünnepségen az Agrárminisztérium (AM) csütörtöki közleménye szerint.

A tárcavezető rámutatott, hogy az AM alá tartozó agrárszakképzési centrumok csaknem 4000 fős oktatói gárdája ugyanúgy magot vet, mint a gazdák. A tudást hintik a diákok fejébe, és ez a tudás olyan lehetőség a jövőre nézve, ami semmi mással nem hasonlítható össze. Egy pedagógus több generáció életét határozhatja meg, a diákok felnéznek rájuk, ez adja óriási felelősségüket is.

A katedrán elhangzó és az osztálytermen kívüli tanítások ugyanolyan fontosak. Öt-hat-hét-nyolc évtizedre előre készítik fel a tanárok a gyerekeket, és arra is fel kell hívniuk a figyelmüket, hogy a tanulás egész életen át tart – szögezte le Nagy István.

A közlemény szerint hozzátette:

az agrárium rendkívül gyorsan változik, a jövő agrárszakembereinek meg kell tanulniuk nyitottnak lenni. Az AM-nek mint fenntartónak a felelőssége, hogy megteremtse az ehhez szükséges infrastrukturális hátteret.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a fiatalok élnek is az agrárszakképzések adta lehetőségekkel; 2019 óta folyamatosan emelkedik az AM fenntartásában működő intézményekbe beiratkozó tanulók létszáma.

A fiatalok megértették, hogy a kihívás óriási, ennek ellenére az agráriumban dolgozni biztos befektetés, hiszen enni és inni mindig kell

– hangsúlyozta a miniszter.

Az AM idén is Nagyváthy János Díjjal, Tessedik Sámuel Díjjal, OTDK Agrártudományi Különdíjjal és elismerő oklevelekkel díjazta az agrárszakképzésben kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusokat. Nagy István kiemelte: a hétköznapok normalitása köszönhető a pedagógusoknak, amiért nem lehet elég hálásnak lenni – áll a közleményben.