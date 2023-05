GFM: Töretlen a bérek emelkedése

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2023 márciusában tovább emelkedtek a bérek, a bruttó átlagkereset már elérte az 577 900 forintot. A háború és a szankciók káros hatásai sem törték meg a bérek nominális növekedési trendjét, az egy évvel ezelőtti szinthez képest 16,6 százalékkal keresnek többet a dolgozók, míg 2010-hez képest pedig több mint 2,8-szoros emelkedés látható. Egy munkavállaló 2010-hez képest 375 400 forinttal többet vihet haza – hívta fel a figyelmet a legfrissebb adatokhoz fűzött szerdai kommentárjában a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM).

A reálkereset márciusban 6,9 százalékkal mérséklődött, a kormány azonban ebben a nehéz helyzetben is mindent megtesz azért, hogy megvédje a munkahelyeket, letörje és egy számjegyűre csökkentse a szankciós inflációt, ezzel újra növekedési pályára állítva a reálkereseteket. Ennek érdekében a kiskereskedelmi üzletekben júniustól elindul a kötelező akciózás, júliusban pedig az online árfigyelő rendszer – hangsúlyozta a GFM.

A kormány intézkedései eredményesek: a bérek folyamatosan emelkednek, az infláció tetőzött és trendszerű csökkenésnek indult, továbbra is 4,7 millióan dolgoznak, a regisztrált álláskeresők száma pedig történelmi mélyponton van – sorolta a GFM közleménye.

Emlékeztettek arra is, hogy 2022-ben az egész uniót tekintve Magyarországon nőttek a legnagyobb mértékben az órabérek, így ennek is köszönhetően tavaly is reálbér emelkedés volt – szemben például Németországgal, ahol harmadik éve csökken a reálkereset. 2010 óta pedig már mintegy 70 százalékkal ér többet a fizetések vásárlóereje – zárta közleményét a GFM.