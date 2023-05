Csökkenő forgalomban mérséklődött a BUX a héten

Komoly bizonytalanságok a nemzetközi pénzpiacokon az amerikai bankcsőd után

Világszerte komolyak az aggodalmak a pénzpiacokon, az amerikai Silicon Valley Bank csődje után ugyanis a svájci Credit Suisse is meggyengült. A nemzetközi befektetők bizalmatlansága kihat a forint árfolyamára is, ami az elmúlt hetek kitartó erősödése után gyengült a dollárhoz és az euróhoz képest. Varga Mihály pénzügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar bankrendszer a romló nemzetközi környezetben is erős és működőképes, amit a legutóbbi hitelminősítői értékelések is megerősítenek.

Gazdaság