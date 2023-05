Czomba Sándor: Július végéig hosszabbodik meg a munkahelyi képzéseket támogató program beadási határideje

A másfél éve indult, munkahelyi képzéseket ösztönző támogatási programra három hónappal tovább, 2023. július 31-ig nyújthatják be támogatási igényeiket a hazai vállalkozások – jelentette be Czomba Sándor, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a tárca pénteki közleményében.

A kormányhivatalok eddig több mint 25 ezer munkavállaló képzésére ítéltek meg támogatást. Ez a mostani elhúzódó háborús helyzetben érdemben hozzájárul a támogatott cégek dolgozóinak képzettségi szintjének növeléséhez, a munkahelyek védelméhez, a foglalkoztatás növeléséhez – írták a közleményben.

Ismertetik, hogy a GINOP Plusz 3.2.1 pályázat keretében az ötvennél kevesebb főt foglalkoztató hazai mikro és kisvállalkozások dolgozóik vállalati képzéséhez igényelhetnek cégmérettől függően maximum 70 százalékos támogatást akár képzési díj, akár a képzés ideje alatti kieső munkaidőre jutó munkabérre vonatkozóan. A mikro-, illetve kisvállalkozások esetén 70, közepes méretű vállalkozások esetében a támogatás 60, míg a nagyvállalatoknál 50 százalékos mértékű a támogatás.

A felnőttképzési rendszer megújításának köszönhetően a program nagyobb rugalmasságot biztosít a támogatható képzések területén. A program keretében lehetőség van szakmai jellegű, nyelvi, IT, illetve soft skill képzések finanszírozására is, így valamennyi cég a saját igényeinek megfelelően tudja kialakítani a munkavállalók képességeinek növeléséhez szükséges képzési tervét. A vállalati igényeknek megfelelően a képzések lehetnek céges belső képzések, de külső képző intézményeket is igénybe lehet venni.

A program feltételesen vissza nem térítendő támogatást nyújt a vállalatok számára, amely feltételek között a képzés befejezését követő továbbfoglalkoztatás, illetve a képzésben résztvevő munkavállalók béremelése szerepel sávos rendszerben – hívták fel a figyelmet.

Az érdeklődők a foglalkoztatási portál oldalán megtalálhatják a teljes pályázati hirdetményt és mellékleteit, valamint a pályázattal kapcsolatos tájékoztatások is itt érhetőek el – tájékoztatott a Gazdaságfejlesztési Minisztérium.

