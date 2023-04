Hernádi Zsolt: A különadók több mint negyedét a MOL fizeti be a magyar költségvetésbe, ezért nekünk egy kormánytag jár

A Mol úgy lett sikeres vállalat, hogy az elmúlt ötven évben rendkívül hatékony finomítási rendszert épített fel az orosz kőolajra – jelentette ki a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója. A szakember szerint az egész finomítói rendszer az orosz olajra lett beállítva, és ha ezt egyik napról a másikra át kellene állítani, akkor az egész Mol üzem megszűnne fenntarthatónak lenni. Azt is hozzátette, hogy hiába mondják sokan, hogy az orosz olaj roppant olcsó, ez nincs így, leszámítva az elmúlt egy évet. És ezt a magyar kormány is „észrevette”.

„A magyar kormány realizálta, hogy nagyon nagy az árrés az Ural és a Brent típusú olaj között, és ezt le is fölözte, el is vitte. Ettől lett az, hogy az úgynevezett rendkívüli- vagy különadóknak az egynegyedét a Mol fizeti be a magyar költségvetésbe” – mondta Hernádi Zsolt a Telex podcastjának adott interjúban. Hozzátette:

ha ma Magyarországon még mindig a vagyoni cenzus alapján kerülnének kinevezésre közhivatalba emberek, „akkor azt mondanám, hogy nekünk egy kormánytag jár”.

A Mol-csoport elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta: nem elvtelenség, hanem a normális működés része, hogy a Mol számos területen szorosan együttműködik a magyar állammal. Szerinte a vállalatnak – és személyesen neki – az elsőszámú felelőssége az ellátásbiztonság fenntartása. Minden kérdés másodlagos, amit meg tudnak oldani a politikusok, jegyezte meg.

Arra a kérdésre, hogy az európai országok közül miért voltak képesek a legtöbben előbb elszakadni az orosz energiahordozóktól, mint Magyarország, Hernádi úgy válaszolt,

az ország és a Mol helyzete – ellentétben például a tengerparttal rendelkező országokkal – rendkívül korlátozott.

Az EU-s szankciókkal kapcsolatban a szakember azt mondta, „rettentő fontos pont volt, hogy stabilizáltuk a helyzetet”, vagyis sikerült elérni azt, hogy ne azonnali és olyan súlyos hatású legyen Magyarországon az olajszankció. Véleménye szerint ebben a magyar kormánynak volt úttörő szerepe, ehhez a kezdeményezéshez csatlakoztak később a szomszédos országok is.

„Kerek perec a teljes olajat le akarták állítani – fogalmazott –, és ezt végül is úgy tudtuk megúszni, hogy a magyar kormány nagyon keményen beleállt ebbe, és ehhez később csatlakozott a szlovák kormány is, és aztán a csehek is egy kicsit felemelték a kezüket.”

Kiemelt kép: Hernádi Zsolt, a Mol Magyarország elnök-vezérigazgatója. (Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely)