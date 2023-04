Századvég: Javultak a lakosság és a vállalatok gazdasági várakozásai

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2023. áprilisi felmérése alapján a lakosság és a vállalkozások konjunktúraérzete is kedvezőbbé vált. A –100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index ugyanis –19,2-ről –18,2-re, míg a vállalati mutató értéke –15,2-ről –13,2-re javult. A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását továbbra is az orosz–ukrán háború, a magasabb inflációs környezet és a gazdasági szankciók által okozott bizonytalanság határozták meg. A pénzügyi, devizapiaci és az árupiacokon tapasztalható, az előző időszakoknál kisebb turbulenciák és csökkenő árak, továbbá az erősebb forintárfolyam mind a bizonytalanságot csökkentették. Ugyanakkor a konjunktúraérzet jelentősebb javulására akkor nyílik csak lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a tetőzést követően jelentősen mérséklődik, továbbá az energiapiacokon megszűnik a nagy bizonytalanság, és tartósan alacsony árak alakulnak ki

A lakossági konjunktúraindex négyből három alindexe javult, egy pedig romlott az előző havi értékéhez képest, és összességében az index is enyhén kedvezőbbé vált a márciusihoz viszonyítva. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke az előző havi –1,3-ről – 2,0-re romlott. Legnegatívabban a háztartások az inflációs folyamatokat ítélik meg, ám ez a mutató is –88,0-ról –85,0-re tudott felkapaszkodni. A gazdasági környezet megítélése az előző havi –25,7 pontos értékről –23,3-re emelkedett, míg az anyagi helyzeté –16,9 után –15,9 lett.

A legnagyobb pozitív irányú elmozdulás a lakosság esetében áprilisban a következő egy évben tervezett nagyobb kiadásokat (pl. lakásvásárlás-, felújítás, személygépkocsi-vásárlás) illetően észlelhető. Tekintettel arra, hogy a megkérdezett állampolgárok 3,4 százalékponttal – azaz 19,5 százalék helyett 22,9 százalék – többen terveznek nagyobb kiadást a következő egy évben.

A vállalati felmérés esetében mind a négy alindex értéke kedvezőbbé vált az előző hónaphoz képest. A gazdasági környezet mutatója az előző havi –26,8-ről –23,0-ra, az iparági környezeté –9,4-ről –9,0-re, a termelési környezeté –11,2-ről –9,4-re, míg az üzleti környezeté –22,5-ről –21,2-re javult.

A vállalatok esetében a legpozitívabb fejlemény a vállalatok forint-euró árfolyamát illetően figyelhető meg ebben a hónapban. Az előző hónapban mért 24,9 százalék helyett ugyanis immár 28,8 százalék vélekedik úgy, hogy valamilyen mértékben erősödik a hazai fizetőeszköz és az előző havi 38,7 százalék helyett már csak 33,3 százalékuk szerint gyengül valamiképpen.

A vállalatok közül egyre többen vélik úgy, hogy az értékesítési áraikat egyre kevésbé tudják emelni. A megkérdezett vállalatok mindössze 7,5 százaléka jelezte azt, hogy valamilyen mértékben csökkennek cégük értékesítési árai (ez az arány az előző hónapban 7,8 százalék volt). Valamilyen mértékű növekedést 46,9 százalék prognosztizált az előző havi 50,8 százalék után. Érdekes továbbá, hogy jelentősen (36,9 százalékról 40,1 százalékra) nőtt azon vállalalatok aránya, akik szerint a következő egy évben nem változnak értékesítési áraik.

