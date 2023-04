Varga Mihály: A kormány egymilliárd forinttal támogatta a kiskunhalasi Merkbau Zrt. beruházását

Az építőipari vállalkozás, a Merkbau Zrt. 2,5 milliárd forint összegű kiskunhalasi kapacitásbővítő fejlesztését a magyar kormány 1 milliárd forinttal segítette a nagyvállalati beruházási támogatási programban – közölte a pénzügyminiszter pénteken Kiskunhalason.

Varga Mihály az átadó ünnepségen kiemelte: a polgári kormány 2010 óta vallja azt, hogy az ország gazdasági irányítása akkor lehet sikeres és eredményes, ha a gazdasági szereplők is részesei a sikereknek és az eredményeknek. A gazdaságpolitika nem lehet öncélú, a magyar emberek és vállalkozások előre jutását és védelmét kell szolgálnia – tette hozzá. A pénzügyminiszter szerint a magyar gazdaság egyik legnagyobb sikere a beruházásokon és fejlesztéseken túl az, hogy az elmúlt időszakban a válságállósága is megerősödött. A kormány arra törekszik, hogy a magyar gazdaság a könnyebb és szerencsésebb időszakok után, a váratlanul rátörő folyamatokkal is meg tudjon bírkózni – fogalmazott.