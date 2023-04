Az erősödő forint az élelmiszerárak csökkenésére és a banki hitelekre is jó hatással lehet

Tovább erősödött a forint a húsvéti nagyhéten: jelenleg több mint 50 forinttal olcsóbb egy euró, mint fél évvel ezelőtt, ami segítheti az infláció letörését is. Az elmúlt hetekben látszik is, hogy megkezdődött az élelmiszerárak csökkenése, amit a műszaki- és barkácsáruk árcsökkenése követhet.

Feszülten figyelték a héten az elemzők a forint–euró árfolyam alakulását, az ugyanis rendre meglepi a szakembereket. A húsvéti nagyhéten többször is megközelítette a 375-ös szintet, miközben fél éve 430 forintnál is többért adták az eurót a pénzpiacokon.

Akkoriban sokan aggódtak, hogy a forint a világ legrosszabbul teljesítő devizái közé kerül, és már-már megállíthatatlannak tűnik a zuhanása. Azóta viszont nagyot fordult a világ: mára a magyar deviza a befektetők kedvencévé vált.

A híradónak korábban nyilatkozó banki elmező szerint több tényező is közrejátszik a forint erősödésében.

„Nagyban esett a világpiacon az energia ára, a gázé és az elektromos áramé is, s miután Magyarországnak rengeteg energiát kell behozni külföldről, ezért most kevesebbet kell fizetni, mint az ősz folyamán” – mondta Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője a Híradónak.

„Ez azt jelenti, hogy kevesebb euróra van szüksége az országnak és így tud erősödni például a forint. Másik részről az is kedvező, hogy Magyarország nagyon magas kamatot fizet a forint befektetések után. Ez régiós szinten is, világ szinten is kiemelkedő és ez is vonzza a külföldi pénzeket, hogy forintot vásároljanak”

– tette hozzá az elemző.

Ezek mellett a befektetők elhiszik, hogy a magyar jegybank komolyan veszi az infláció elleni küzdelmet. Nyugalmat adhat továbbá, hogy a kormány teljesíti az Európai Bizottság által kért feltételeket. Azaz a befektetők úgy látják, hamarosan megérkezhetnek az EU-s források. Nagyon fontos az is, hogy a gazdaság erős állapotban van, amit a hitelminősítői értékelések is alátámasztanak, hiszen továbbra is befeketetésre ajánlott kategóriában tartják Magyarországot.

MCC-elemző: Többet ér a pénzünk

A Mathias Corvinus Collegium gazdaságpolitikai műhelyvezetője, Sebestyén Géza szerint a forint erősödése sok pozitívummal járhat együtt, például jól érezhetően mérsékelheti az árakat.

Ennek oka, hogy a külföldről beszerzett termékek, amikért a kereskedők euróval fizetnek, az erősebb forint miatt olcsóbbá válnak.

„Minden Magyarországra importált termék kevesebbe kerül. Magyarul, minden amit a boltokban vásárolunk és külföldről érkezett hazánkba ez olcsóbb lesz ezáltal. Ezek a folyamatok segítik az infláció lejjebb szorítását, az árak csökkenését, és ezt már láthatjuk is a boltokban az élelmiszerárak terén” – fogalmazott az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője.

Emellett ha a forint jó állapotban marad, akkor az előbb-utóbb a banki hitelek kamatainak mérséklését eredményezheti, azaz könnyen előfordulhat, hogy a most kétszámjegyű lakáshitel-kamatok újra egyszámjegyűek lesznek. Ami újra lendületbe hozza az építőipart és növeli a fogyasztást, amik évek óta a gazdasági növekedés hajtómotorjai.

A stabil forint mindemellett kiszámíthatóvá teszi a vállalatok, vállalkozások gazdálkodását is, hiszen már nem kell a forint korábbi nagy kilengései miatt magasabb összegekkel kalkulálniuk, amikor beárazzák termékeiket, szolgáltatásaikat.

Nagyjából a háború kitörésekor volt az, amikor egy euróért 375 forintot kellett fizetni. Több szakember is úgy látja, hogy az erősödésnek koránt sincs vége. Az EU-s források tényleges lehívása és beérkezése, valamint az infláció érdemi csökkenése, illetve energiaimportunk olcsóbbá válása tovább javíthat a hazai valuta teljesítményén. Ez azt is jelenti, hogy a közeljövőben akár a 360-as szintet is megközelítheti a magyar fizetőeszköz értéke.

