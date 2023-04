Szombattól rögzített áron jutnak áramhoz is a jogosult intézmények

A kormány újabb segítséget nyújt az intézmények rezsiköltségeinek fedezésére

A földgázellátásban bevált gyakorlat mintájára a villamos energiát is rögzített árakon kaphatják meg április 1-től az év végéig az állami, önkormányzati és egyházi intézmények. Közben jó hír az is, hogy komoly árcsökkenés tapasztalható az üzemanyagtöltő állomásokon, főként a gázolaj esetében. Ez a szakemberek szerint a forint erősödésével hozható összefüggésbe, bár a világpiacon is zuhan a feldolgozott olajtermékek ára.

Belföld