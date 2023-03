Varga Mihály: Erős a külföldi befektetők érdeklődése Magyarország iránt

Továbbra is erős az érdeklődés Magyarország iránt a világ minden tájáról – jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter pénteki Facebook-videójában azt követően, hogy több mint 160 nemzetközi befektetővel tárgyaltak egy videokonferencia keretében.

Ahogy a legutóbbi hitelminősítői értékelésekből is látszik, a befektetők kedvezően értékelik meg a magyar gazdaság stabil alapjait, többek között azt, hogy a háború, a szankciók, és a választási év ellenére is csökkent a költségvetés hiánya, és a vártnál jobban mérséklődött az államadósság is – mondta a miniszter.

A magyar gazdaság a helyreállítási források nélkül is az uniós átlag felett erősödött és idén is elkerüli a visszaesést – jelentette ki Varga Mihály.

A magyar beruházási ráta a legmagasabb az unióban, továbbra is magas a foglalkoztatás, csökkenő pályára állt az infláció és az év végére egyszámjegyűre lassul

– sorolta.

Kapcsolódó tartalom

A pénzügyminiszter hangsúlyozta: dolgoznak tovább, a cél az, hogy a veszélyes nemzetközi környezetben is megőrizzék a magyar gazdaság stabilitását.