AM: Fontos a láncszemléletű gondolkodás az élelmiszeripar fejlesztésében

Az elkövetkező évek legfontosabb célja az élelmiszeriparban, hogy még több biztonságos, jó minőségű magyar élelmiszerhez jussanak hozzá az emberek – jelentette ki Felkai Beáta, az Agrárminisztérium (AM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára a „Műszaki, technológiai és gazdasági kihívások a 21. században” című konferencián, Szegeden az AM pénteki közleménye szerint.

A helyettes államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy rendkívül fontos a jövőbeni fejlesztés során az élelmiszerlánc egészére vonatkozóan meghatározni a stratégiai célokat és eszközöket. Az alapanyag-termeléstől a fogyasztókig való eljuttatást egységes folyamatnak kell tekinteni, ugyanis a lánc így teljes.

A kormány is ezt a szemléletet képviseli, hiszen az Agrárminisztériumhoz, azon belül is egy államtitkársághoz tartozik az élelmiszeripar és a kereskedelempolitika is. Ez az irány megfelel az Európai Unió Farm to Fork stratégiáját jellemző megközelítésnek – írták.

Felkai Beáta hozzátette, Magyarország élelmiszeripara heterogén ágazat, közel 3900 vállalkozásból áll.

Az ágazat árbevétele évek óta növekvő pályán van, a 2021-es évben 4500 milliárd forintot termelt. A vállalkozások 90 százaléka mikro- és kisvállalati keretek között működik és 10 százalék a közepes és nagyvállalat, amelyek képesek nagy mennyiségű árualapot előállítani.

Hozzátette, a mostani támogatási időszakban csak a Vidékfejlesztési programból 750 milliárd forintot különítettek el az élelmiszeripari fejlesztésekre.

Ez is azt mutatja, hogy a következő évek nagy agrárpolitikai feladata a hazai tulajdonú élelmiszeripar és az ellátási láncok megerősítése.

Kitűzött cél, hogy minél magasabb legyen a hazai termékek aránya és az export teljesítmény is növekedjen, tehát a magyar élelmiszeripar magas hozzáadott értékkel, hazai és nemzetközi szinteken is elismert legyen.

A helyettes államtitkár kiemelte, az elmúlt években a Covid és az infláció hatására megváltoztak a vásárlási szokások, melyet szem előtt tartva az agrártárca folyamatosan kommunikál a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal és más iparági szereplővel, és közösen hozzák meg a változó, piaci igényekhez alkalmazkodó szabályozást és döntéseket – olvasható az AM közleményében.

Képünk illusztráció (Fotó: MTI/ Varga György)