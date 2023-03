Marad vagy múlik az online kereskedelem térhódítása?

Az elmúlt években elképesztő mértékű átalakuláson ment keresztül az e-kereskedelem, nem csak Magyarországon, de szerte a világban. A Covid okozta korlátozások, lezárások kényszerűen megváltoztatták a fogyasztási szokásokat, a személyes vásárlási alkalmak jelentősen visszaestek, egyik napról a másikra megnőtt az igény az online jelenlétre. Mások mellett erről is szó lesz május 11-én, a magyar e-kereskedelem napján, melynek apropójából hamarosan összegyűlnek a szektor fontos szereplői.

„Szerencsések voltak azok a vállalkozások, amelyek már korábban is nagy hangsúlyt fektettek e-kereskedelmi vonaluk fejlesztésére, számukra az átállás lényegesen egyszerűbb volt. Akik viszont mindeddig halogatták az ez irányú bővítéseket, előrelépéseket, döntéshelyzetbe kerültek: vagy lehúzzák a rolót, vagy villámsebesen pótolják az elmaradást. Sajnálatosan sokan kerültek az első csoportba, főként olyanok, akik sem az anyagi, sem a humán erőforrás terén nem rendelkeztek annyi potenciállal, amennyi a kihívás megugrásához szükséges lett volna. De szép számmal voltak olyanok is, akik képesek voltak akár 4-5 éves lemaradást is behozni, rekordidő alatt” – mutatott rá Dr. Ormós Zoltán, az Ecommerce Hungary alelnöke, a Kisvállalati Tagozat vezetője. Egyesületük 2005 óta képviseli a webshop-üzemeltetők érdekeit és szervez szakmai konferenciákat, amelyek teljes nyereségét a magyar e-kereskedők érdekvédelmére fordítja – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

Offline-ból online-ba

A járványidőszak sok vezetőt ébresztett rá arra, hogy a biztonság csak látszólagos, bármi történhet az életünkben, ami egy csapásra megváltoztathat mindent. Éppen ezért óriási luxus a piaci tendenciák sodrására nem felülni, azokkal nem együtt haladni, ugyanis a kényelmes állóvíz könnyen egy cég temetőjévé is válhat.

„Elképesztő mennyiségű webshop pattant ki szinte a semmiből 2020 első és második felétől, és megfigyelhettük, hogy még a legkisebb sarki fűszeres is berendezkedett a házhoz szállításra. Akkor még nem lehetett tudni, hogy ennek a hirtelen átalakulásnak mi lesz a további sorsa, ahogyan azt sem, hogy egyáltalán meddig tart majd az az állapot, amibe belekerültünk. Ma már látszik, hogy bár valamelyest mérséklődött az online kiskereskedelem erősödése – ami a 2020–2021-es elképesztő mértékű kiugrást követően természetes folyamat –, de maga a trend, az online vásárlás és a házhoz szállítás, normalizált szinten, már hosszú távon velünk marad” – ismertette a szakember.

Gomba módjára szaporodtak a csomagautomaták

A GKID adatai szerint 2022–23-ban 32 ezer db aktív webáruház működik Magyarországon, ami az előző évhez képest 4%-os növekedést jelent. Míg 2015-ben az emberek átlagosan évi 10 alkalommal vásároltak az online térben, 2022-ben már 21-szer választották ezt a beszerzési formát. Az online kiskereskedelmi forgalom is jelentős emelkedésen ment keresztül, 2015-ben mindösszesen 331 milliárd Ft forgalmat ért el, ami 2022-re 1320 milliárd Ft-ra ugrott. A tavalyi évben online értékesítés területén a műszaki cikkek, a ruházati és a sport, valamint az FMCG áruk foglalták el a dobogó első három helyét.

„Ha a kézbesítési megoldásokat vizsgáljuk, egyértelműen látszik, hogy a magyar vásárlók a házhoz szállítást preferálják leginkább. 2022-ben a kézbesítések megvalósítása 61%-ban ilyen módon történt, a második legkedveltebb átvételi lehetőség pedig a csomagautomata, amely 20 százalékot tesz ki” – vázolta Dr. Ormós Zoltán.

A magyar piacon elérhető csomagautomaták száma 2023 februárjában 3810 db volt, ami 2640-nel több, mint amennyi egy évvel korábban rendelkezésre állt. Nemcsak darabszámban, de szolgáltatók terén is igencsak bővült a paletta, a Foxpost korábbi egyeduralmát megtörték az újonnan belépők, illetve a megerősödők, úgymint a GLS, a Packeta, az Easybox, az MPL és az AlzaBox. Ez fokozta a versenyt a szereplők között, akik gyorsasággal, akciókkal és egyéb aktivitásokkal igyekeznek népszerűségüket növelni.

„Szintén érdemes megfigyelni, hogy megnőtt a szerepük az ár-összehasonlító oldalaknak is. Ha több termék közül szeretnénk kiválasztani a számunkra leginkább megfelelőt, könnyedén behívhatjuk képeiket és adataikat egyetlen rendszerbe, ahol a számunkra releváns szempontokat összevetve hozhatjuk meg a döntésünket.”

Május 11.: a magyar e-kereskedelem napja

A kisebb webshopoknak szóló nonprofit rendezvényen 500+ webshopos, 35+ kiállító, 25+ konzultációs asztal és 600+ konzultációs időpont lehetőség várja az érdeklődőket május 11-én, a Lurdy Konferenciaközpontban. A jelenlévők többek között a SEO, a közösségi marketing, a könyvelés, a jog, illetve a fogyasztóvédelem témaköreibe is betekintést nyerhetnek, emellett ingyenesen nevezhetnek az Ecommerce Hungary Nagydíjra kisvállalati kategóriában.

„A legtöbb résztvevőnk a középhaladó, haladó webshopok üzemeltetői közül szokott kikerülni, de szívesen látjuk azokat is, akik most tervezik webáruház indítását. A minőségi konferencia-előadások és a kiállítói ajánlatok mellett nagy hangsúlyt fektetünk a workshopokra és a konzultációkra is” – zárta gondolatait az Ecommerce Hungary alelnöke.

A szervezet a Magyar E-kereskedelem Napja teljes nyereségét a magyar e-kereskedők érdekvédelmére fordítja.