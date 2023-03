Kétszáznyolcvan millió forintos fejlesztést hajt végre az orosházi Königin Trade Kft.

Kétszáznyolcvan millió forintos fejlesztést hajt végre a méhészeti eszközök és egyéb élelmiszeripari gépek gyártásával foglalkozó orosházi Königin Trade Kft.

Mint közleményben írták, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (ginop) Plusz keretéből nyertek el 197 millió forintot a beruházáshoz.

Az összegből építenek egy 744 négyzetméteres raktárépületet, így egy központi részt alakítva ki, ahol a kereskedelmi kiszolgálás is zajlik. Beszereznek egy trapézlemez-gyártósort, amivel új termékeket is tudnak gyártani. Új gépeket (tárcsás daraboló, horizontális prés, mechanikus hengerít) is vesznek, amelyekkel hatékonyabban, precízebben tudják végezni a munkafolyamatokat. Vásárolnak egy elektromos targoncát is, amely az eddig nehezen kezelhető anyagok mozgatását segíti.

A fejlesztés keretében energetikailag korszerűsítik (szigetelik és hőszivattyús rendszerrel látják el) meglévő épületeiket.

A beruházást ez év június végéig kell befejezni – írták a közleményben.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a 2013-ban alapított vállalkozás 2021-ben 1,3 milliárd forintos nettó árbevételt ért el az előző évi 972 millió forinttal szemben. Adózott eredménye eközben 115,3 millió forintról 104 millióra csökkent.