Illés Boglárka: az energiaválság a társadalom minden csoportját érinti

Az a drasztikus energiaár-emelkedés, amely az ukrajnai háborút és az Oroszország ellen bevezetett európai uniós (EU) szankciókat követően egész Európát sújtja, nemcsak bizonyos, sérülékeny társadalmi csoportokat érint, hanem mindenkit – nyilatkozott Illés Boglárka, a Fidesz parlamenti képviselője az MTI-nek Brüsszelben szerdán.

A politikus az Európai Parlament nőjogi és esélyegyenlőségi bizottságának parlamentközi ülésén vett részt, ahol a fő téma az európai energiaszegénység társadalmi nemekre gyakorolt hatása volt.

Illés Boglárka kifejtette: egész Európa energiahiánnyal, energiaszegénységgel küzd, nincs olyan háztartás vagy vállalat, amelyeket ne érintene komolyan ez a válság, de az Európai Parlament még erre a globális problémára is „gender-szempontból” tekint.

Kapcsolódó tartalom

Hangsúlyozta: a magyar kormány annak érdekében, hogy az embereket megvédje, és számukra megfelelő áron biztosítson energiához való hozzáférést, az átlagfogyasztásig fenntartotta a rezsicsökkentést.

„Ennek köszönhetően 181 ezer forinttal tudjuk támogatni a magyar családokat minden hónapban, és különböző támogatások vannak érvényben annak érdekében, hogy a nőket is segítsük, és lehetőséget biztosítsunk, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúlyt meg tudják teremteni” – tette hozzá.

Kapcsolódó tartalom

A képviselő elmondta azt is: a bizottsági ülésen szót emelt annak érdekében, hogy tagállami parlamentek képviselői segítsék elő, hogy Magyarország is hozzájusson a jogosan járó helyreállítási forrásokhoz. Mint mondta, ezekre a forrásokra szükség van ahhoz, hogy el lehessen végezni az infrastrukturális és energetikai korszerűsítéseket, akár az épületek vonatkozásában is.

Kapcsolódó tartalom

A fideszes politikus emellett megdöbbenésének adott hangot, hogy az ülésen Magyarországon kívül csak a szlovák parlament képviselője beszélt a békéről. Felhívta a figyelmet, hogy ha minél előbb elkezdődnek a béketárgyalások Ukrajna és Oroszország között, annál kevésbé kellene az EU-s állampolgároknak ilyen magas energiaárakkal szembenézniük. Üdvözölte ugyanakkor, hogy a rendezvényen volt olyan szakértő, aki kijelentette: az összes uniós polgárnak joga van a megfizethető energiához való hozzáféréshez.

Kapcsolódó tartalom

„Úgy gondolom, hogy nekünk, megválasztott nemzeti parlamenti képviselőknek a hazánkat és az állampolgárainkat kell szolgálnunk, ennek érdekében pedig egyértelmű, hogy a béke elősegítése a legfőbb feladatunk” – tette hozzá.

Illés Boglárka kiemelte, hogy az ülésen nem beszéltek érdemben arról, hogy a brüsszeli szankciók milyen hatást gyakorolnak az európai gazdaságra.

Kapcsolódó tartalom

„Sajnálatos módon azt érzékeltem, hogy ezt a témát az eszmecsere során mindenki igyekezett elkerülni vagy legalább elérni, hogy ne kerüljön a fókuszba. Én ezt óriási problémának tartom, mert ha egy megoldandó kérdésről beszélgetünk, akkor a probléma gyökerét is fel kell tárni, mert enélkül legfeljebb csak a tüneteket tudjuk kezelni” – hangsúlyozta Illés Boglárka országgyűlési képviselő.

Kiemelt kép: MTI/Kovács Attila