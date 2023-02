Új Duna-híd épül Mohácsnál

Mohácsnál a Duna felett 750 méter hosszúságú, kétszer két sávos új híd készül.

Orbán Viktor múlt heti évértékelő beszédében többek között új hidak építését is bejelentette. Mint arról a Hirado.hu is beszámolt, a miniszterelnök azt mondta: „ideje, hogy végre gazdaságilag és az életszínvonal tekintetében is egyesítsük Hunniát és Pannóniát. Ezért hidakat építünk a Dunán, a paksit befejezzük, a mohácsit hamarosan megkezdjük. A Győr–Szombathely–Veszprém ipari övezet mellé beemeljük a Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc háromszöget” – mondta a miniszterelnök.

A Magyar Építők című lap még tavaly decemberben számolt be arról, hogy a Mohács két, a Duna által elvágott részét összekötő híd megépítése újabb lépcsőfokhoz érkezett, miután elkészültek és jóváhagyást is kaptak a kiviteli tervek. Ezáltal a megvalósítás soha nem látott közelségbe került – tájékoztatott a hírről a Világgazdaság.

A lap közölte, hogy a Duna felett átívelő híd és a hozzá csatlakozó M6-os autópálya, valamint az 51. számú főút közötti úthálózat terveit a Speciálterv Építőmérnöki Kft. a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából készítette.

Az eddigi tervek szerint 750 méter hosszúságú, 18 ezer négyzetméter felületű, kétszer két sávos, hármas tagolású és acélszerkezetű híd készül.

Az új híd nemcsak a helyi lakosság mindennapjait tenné könnyebbé, hanem az országos úthálózatban is óriási jelentőséggel bírna, ugyanis kapcsolatot teremtene az 51. számú főút és az M6-os autópálya között. Fontos hangsúlyozni, hogy nem csupán a hídról van szó, hanem az ezzel összefüggő úthálózatról is.

A laphoz eljutott információk szerint a mohácsi csata 2026-os emlékévére már állhat a híd – olvasható a Világgazdaságban.

A kiemelt kép illusztráció.