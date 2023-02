Agroinform: Csökkenhet a gabona vetésterülete

A gazdálkodók valószínűleg kisebb területen vetnek majd tavasszal gabonát, ha továbbra is akadozni fog az értékesítés – közölte az agroinform.hu az MTI-vel pénteken.

Az agrárportál a gabonapiaci bizonytalanságok miatt számít a vetésterület csökkenésére. A gabonafélék ára 3 hónap alatt több mint 20 százalékkal csökkent, miközben tömegével érkezik az ukrán termény Magyarországra. A világpiacon szintén esik a gabona és a kukorica ára, a termeléshez szükséges munkaerő, műtrágya és üzemanyagok ára viszont továbbra is magas, az előállítási költségek 2 év alatt a kétszeresére nőttek – tették hozzá.

A közlemény szerint az állattartóknak kedvez ugyan az olcsóbb takarmány, a gabonatermesztők viszont most azzal szembesülnek, hogy hiába tárolták a termést, aratáskor magasabb áron tudták volna eladni. Sokan épp a magasabb ár reményében tartották vissza a készleteiket, még tavalyelőttről is maradt a belföldi raktárakban, és nem biztos, hogy a következő egy-két hónapban sikerül eladniuk – írták.

A csökkenő jövedelmezőség veszélye miatt az agroinform.hu az javasolja a gabonatermelőknek, hogy ne a lehető legnagyobb, inkább a stabilabb nyereségre törekedjenek. A szokatlan piaci helyzet másik tanulsága, hogy érdemes egyszerre több ágazatban, a szántóföld mellett a kertészetben, állattenyésztésben, biokultúrákban is tevékenykedni. A szántóföldek egy részén át lehetne állni hosszabb távon is versenyképes növények termesztésére, emellett a precíziós technológiák alkalmazása, a korszerű géppark is segítheti a jövedelmezőség fenntartását – hangsúlyozták.