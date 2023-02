Magyarország az elhúzódó háború és a szankciók ellenére is növelte gazdasági teljesítményét

Magyarország az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók ellenére is növelni tudta gazdasági teljesítményét, sőt, az uniós növekedési rangsorban is előkelő helyen szerepel. Ezt Varga Mihály mondta Brüsszelben a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataira reagálva.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország annak ellenére növelte gazdasági teljesítményét, hogy továbbra sem jutott hozzá a neki járó helyreállítási forrásokhoz – hangzott el az M1 Híradójában.

„Magyarország erősödni tudott a tavalyi esztendőben is, hiszen 4,6 százalékkal nőtt az év egészét tekintve a bruttó hazai össztermék teljesítménye. Az elhúzódó háborúk és a brüsszeli szankciók ellenére is növekedési fázisban maradt tehát a magyar gazdaság, jó hír az is, hogy összességében a negyedik negyedévnek az előző évhez viszonyított növekedése az 0,4 százalék lett, tehát nulla fölött maradt a növekedési lendület, ha csökkent is ez a lendület az év egészében, azért az EU-s átlag fölött tudott összességében maradni” – fogalmazott Varga Mihály.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szintén a KSH jelentésére reagálva azt írta: a válság közepette is kivételesen teljesített a magyar gazdaság 2022-ben.

A tárcavezető hangsúlyozta: a háború és szankciók ellenére a rendszerváltozás utáni időszak hatodik legmagasabb növekedését produkálta a magyar gazdaság. A miniszter hozzátette: bebizonyosodott, hogy a magyar kormány jó úton jár, intézkedései eredményesek, meg tudták védeni a gazdaság teljesítményét.

Kiemelt kép: a présüzemben készül ajtóelemek az esztergomi Suzuki-gyárban (fotó: MTI/Szigetváry Zsolt).