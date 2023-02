Gulyás: A legnagyobb leküzdendő nehézség ma az infláció

Az infláció egy számjegyűre csökkentése érdekében a kormány partnerként számít a gazdasági élet szereplőire, így a Gazdasági Versenyhivatalra (GVH) is – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter, miután tárgyalt a GVH elnökével.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott: a legnagyobb leküzdendő nehézség ma az infláció.

„Azt is tudjuk, hogy az inflációnak elsősorban nem a magyar gazdaságban, hanem a világpolitikában rejlő okai vannak, a háború és az arra adott szankciós válaszok miatt az egekbe szöktek az energiaárak, és ez majdnem minden termék árában meglátszik, ennek ellenére is tudjuk, hogy az itthoni árazási gyakorlat is rendkívül fontos, és kétségkívül a GVH az, amely a legtöbb jogkörrel rendelkezik ezen a területen” – idézte a tárcavezető szavait az M1 Híradója.